Tras la polémica en el Superclásico, Nicolás Ramírez no dirigirá en la fecha 16: el verdadero motivo

El desempeño de Ramírez quedó en el centro de la controversia el pasado domingo durante el triunfo 1-0 del Xeneize con gol de Lautaro Di Lollo. A lo largo del cotejo, el árbitro expulsó a dos futbolistas del Millonario: a Lucas Martínez Quarta, luego de ser llamado por el VAR para revisar una sujeción sobre Miguel Merentiel considerada como ocasión manifiesta de gol, y a Gonzalo Montiel, tras sancionar una patada desde atrás sobre Lautaro Blanco.
A pesar del descontento del público y los reclamos periodísticos, la Dirección Nacional de Arbitraje respaldó públicamente la tarea de Ramírez en el clásico calificándola como "muy buena". Con este aval, desde la AFA ratificaron que su exclusión de la última jornada del torneo responde estrictamente a su compromiso médico agendado y no a un parate castigo. Asimismo, el organismo comunicó que Yael Falcón Pérez tampoco estará presente por haber solicitado licencia por paternidad.
Por su parte, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo de la cabina tecnológica durante el partido en La Bombonera, sí fue ratificado para la fecha 16 y estará al frente del VAR en el choque entre Instituto y Newell's. De esta manera, la jornada de cierre en la que Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central compiten por el liderazgo de la Tabla Anual contará con Sebastián Zunino como árbitro principal para el cruce de Boca frente a Defensa y Justicia.
- 15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
- 19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero
Viernes 6 de noviembre
- 15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
- 19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Romero
- 19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Martín Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Maximiliano López Monti
- 19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
- 22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Carla López
- 22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Ernesto Callegari
Sábado 7 de noviembre
- 15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
- 15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
- 17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
- 17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
- 17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
- 22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
- 19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña