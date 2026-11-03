3 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras la polémica en el Superclásico, Nicolás Ramírez no dirigirá en la fecha 16: el verdadero motivo

Luego de las duras críticas de River por sus fallos en La Bombonera, la Liga Profesional confirmó las ternas para la última fecha del Clausura con una llamativa ausencia. La explicación oficial de la AFA.

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Nicolás Ramírez tuvo un escandaloso arbitraje en el último Superclásico.

Nicolás Ramírez tuvo un escandaloso arbitraje en el último Superclásico.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 16 del Torneo Clausura y la mayor novedad fue la ausencia de Nicolás Ramírez, juez principal del reciente Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Ante las especulaciones sobre una sanción disciplinaria tras sus polémicos fallos en La Bombonera, la organización detalló la explicación oficial: no estará presente debido a que solicitó licencia por una intervención quirúrgica programada.

Gonzalo Montiel fue expulsado en River contra Boca.
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El desempeño de Ramírez quedó en el centro de la controversia el pasado domingo durante el triunfo 1-0 del Xeneize con gol de Lautaro Di Lollo. A lo largo del cotejo, el árbitro expulsó a dos futbolistas del Millonario: a Lucas Martínez Quarta, luego de ser llamado por el VAR para revisar una sujeción sobre Miguel Merentiel considerada como ocasión manifiesta de gol, y a Gonzalo Montiel, tras sancionar una patada desde atrás sobre Lautaro Blanco.

A pesar del descontento del público y los reclamos periodísticos, la Dirección Nacional de Arbitraje respaldó públicamente la tarea de Ramírez en el clásico calificándola como "muy buena". Con este aval, desde la AFA ratificaron que su exclusión de la última jornada del torneo responde estrictamente a su compromiso médico agendado y no a un parate castigo. Asimismo, el organismo comunicó que Yael Falcón Pérez tampoco estará presente por haber solicitado licencia por paternidad.

Por su parte, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo de la cabina tecnológica durante el partido en La Bombonera, sí fue ratificado para la fecha 16 y estará al frente del VAR en el choque entre Instituto y Newell's. De esta manera, la jornada de cierre en la que Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central compiten por el liderazgo de la Tabla Anual contará con Sebastián Zunino como árbitro principal para el cruce de Boca frente a Defensa y Justicia.

El árbitro del último Superclásico no dirigirá la última fecha del Torneo Clausura.

El árbitro del último Superclásico no dirigirá la última fecha del Torneo Clausura.

Los árbitros para la Fecha 16

Jueves 5 de noviembre

  • 15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

  • 19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

Viernes 6 de noviembre

  • 15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Juan Racciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

  • 19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero

  • 19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti

  • 19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

  • 22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López

  • 22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

Sábado 7 de noviembre

  • 15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota

  • 15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Antonella Pajon

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

  • 17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

  • 17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

  • 17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

  • 22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

  • 19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña

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