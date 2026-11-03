Horacio Cabak destrozó a la China Ansa tras su cruce con Santiago Maratea: "Me lo hizo a mí"

El conductor se metió de lleno en la polémica, recordó la pregunta que le hizo la periodista y lanzó una contundente acusación en redes sociales.

En medio de la polémica por el tenso cruce entre La China Ansa y Santiago Maratea , Horacio Cabak se metió en la pelea y salió con los tapones de punta contra la periodista, con quien ya había protagonizado un enfrentamiento en el pasado.

Luego de que las imágenes del incómodo intercambio salieran a la luz, las redes sociales se llenaron de comentarios y opiniones divididas sobre lo ocurrido. En ese contexto, el exconductor de La Jaula de la Moda decidió intervenir y responder a un usuario que puso bajo la lupa el accionar de la producción y de la participante del reality de cocina.

"Sería muy bizarro que te inviten a un programa donde se confabularon para emboscarte", escribió un usuario en X.

Lejos de dejar pasar el comentario, Cabak apuntó directamente contra la periodista: "No sería la primera vez. Tampoco es la primera vez de La China Ansa emboscando".

Su respuesta no pasó inadvertida y otra usuaria volvió a intervenir: "Si lo decís vos, que conocés muy bien el paño, ¡es un espanto! Aparte, en una situación así es imposible que no le salga a uno el Manson".

Fue entonces cuando el conductor reavivó su vieja interna con la periodista y recordó el mal momento que, según él, vivió durante su participación en PH, Podemos Hablar. "Me lo hizo a mí en el mismo programa. Misma conducta", sentenció.

Captura de pantalla: web

El tenso ida y vuelta entre La China Ansa y Horacio Cabak sucedió en 2023, cuando ambos coincidieron como invitados en PH: Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff.

Dos años antes, en 2021, habían salido a la luz las acusaciones de Sofía "Jujuy" Jiménez contra Cabak por presunta violencia laboral, misoginia y maltrato, luego de haber compartido la conducción de Informados de todo, por América TV.

En PH, durante una de las dinámicas del programa, conocida como "careo", La China Ansa puso al conductor contra las cuerdas con una pregunta sobre aquella polémica: "Después de la situación de público conocimiento, quiero saber si en algún momento tuviste miedo a ser cancelado, a la condena social…".

"Me cancelaron injustamente", respondió Cabak, quien aprovechó el momento para defenderse de las acusaciones de su excompañera. El incómodo intercambio volvió a poner el conflicto en el centro de la escena y reavivó una polémica que parecía haber quedado atrás.

El duro descargo de Andy Kusnetzoff tras el tenso cruce entre Santiago Maretea y La China Ansa

El fuerte enfrentamiento entre Santiago Maratea y La China Ansa generó una tensa situación durante la grabación en PH: Podemos Hablar. Si bien el programa continuó, el conductor, Andy Kusnetzoff hizo un duro descargo cargado de total sinceridad delante de sus invitados. "Me siento como el or...", confesó.

La tensa pelea se dio durante el principio del programa, cuando se hizo el clásico Frente a Frente entre los invitados. El influencer tuvo una fuerte actitud ante la pregunta de la periodista de Telefe y pidió que no se corte ningún momento de la grabación. Si bien al aire salió todo, también se vio en la pantalla un graph que decía "20 minutos después", lo que denotaba el tiempo que se tomó para resolver el conflicto e intentar bajar la tensión.

Después de darle su momento a La China, Maratea, Rafael Ferro, Benjamín Amadeo y Mercedes Funes, el resto de los participantes, el conductor arrojó su papel al fuego y se sinceró sobre toda la situación previa: "Siento que en este momento tendría que decir: vamos a comer, todo bárbaro. Pero la verdad, siento la necesidad de decirles que me siento como el ort…".

Más allá que la periodista de espectáculos intentó calmarlo interrumpiéndolo para decirle que la pasaron bien, Kusnetzoff continuó con sus líneas y señaló: "No sé si estuve, de alguna forma, pudiendo manejar la situación. No me gusta que él se haya sentido mal y no me gusta que ella se vaya reangustiada. No sé si estuve a la altura. Hice lo que pude, como todos ustedes".

"De golpe pensé y tantas veces nos quejamos, los periodistas de política que se sientan a agredir, que todo se politiza, y quiero decirles que di lo mejor para transitar esta situación. Lo quiero decir porque me sentiría muy careta hacer que no pasó nada: mi tarea como conductor es que todos se sientan bien, pero siento que no lo pude manejar", concluyó.