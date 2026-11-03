Jairo reveló el pedido que recibió para cantar en Córdoba por la visita del papa León XIV: "Va a estar lindo" El reconocido cantante se refirió a su presentación en la provincia mediterránea, en el marco de la estadía del sumo pontífice. "La convocatoria que tiene el Papa no la tiene nadie", remarcó. Agregar C5N en









Jairo cantará en Córdoba por la visita del papa León XIV. Redes sociales

El cantante Jairo detalló cómo recibió la propuesta para cantar el 10 de noviembre en Córdoba en el marco de la visita del papa León XIV a esa provincia, donde brindará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, hará un recorrido en el papamóvil y se reunirá con obispos y sacerdotes.

En diálogo con eltrece, Jairo reconoció su asombro por haber sido convocado por la visita del sumo pontífice a Córdoba y contó que uno de sus hijos fue contactado. "La verdad es que me sorprendió. Yo sabía hace bastante tiempo. Llamaron a mi hijo, en realidad, para preguntarle si podía y si quería participar. Y cuando me lo dijo, le dije: 'Sí, claro, me imagino que le habrás dicho que sí'. Porque además lo llamaron de Córdoba", expresó.

Jairo cantará en Córdoba por la visita del papa León XIV. Télam En tal sentido, se refirió a la organización de su presentación: "Había que decidir qué es lo que había que cantar. Era bastante hermética la cosa. Era difícil de decidir porque no teníamos muchas noticias, ¿no? Después, con el tiempo se fueron aclarando las cosas. A mí personalmente no me pidieron ningún repertorio. Lo único, sí me dijeron lo del Ave María, que seguro es lo que la gente espera de mí en un caso como este. Además con mucha mayor razón, porque lo canto desde hace 47 años".

Por último, el artista de 77 años manifestó su optimismo. "Yo creo que va a estar bonito, porque además el tiempo va a estar bueno en Córdoba, según tengo noticias. Va a estar lindo. Va a haber mucha gente en todos los lugares. La convocatoria que tiene el Papa no la tiene nadie", remarcó.

Los artistas confirmados para la visita del papa León XIV a la Argentina En Córdoba, las actividades tendrán como escenario el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se realizará una vigilia y una misa multitudinaria. Jairo y Jorge Rojas encabezarán la propuesta musical, junto con otros solistas y agrupaciones corales que aportarán un repertorio de raíz popular y religiosa.

En el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, Abel Pintos protagonizará una presentación especial donde compartirá ese momento con residentes y trabajadores de la institución, acompañado por el Coro Cottolengo. Otro de los momentos más destacados a lo largo de la estadía del Sumo Pontífice será el Encuentro de Jóvenes, donde está previsto combinar música popular, propuestas juveniles y expresiones vinculadas a la fe. Esa actividad se llevará a cabo el 10 de noviembre en Palermo, con Nahuel Pennisi como el artista que estará al frente de la grilla. Pero también contará con la participación de Maggie Cullen, Valentino Merlo y entre otros. En el cierre de la visita en el país, será en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con una vigilia y una misa: Luciano Pereyra, que encabezará la jornada, presentará su nuevo tema, Si No Es Contigo. Dicha jornada también contará con la actuación de Campedrinos y otras agrupaciones, en una despedida que reunirá música, tradición y devoción.