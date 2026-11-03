Mar del Plata: denuncian a una mujer que hizo gestos nazis y reivindicó a Videla y a Hitler Las agresiones de la fanática en pleno centro de la ciudad fueron grabadas por los manifestantes que reclamaban por el financiamiento universitario. Por Agregar C5N en









La escena fue grabada por testigos que había en el lugar. Redes sociales

Un repudiable hecho de intolerancia se vivió en Mar del Plata, cuando una mujer hizo el saludo nazi y gritó "Viva Videla, viva Hitler", ante el Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), en medio del reclamo por el financiamiento universitario.

El episodio sucedió el martes por la tarde y quedó grabado en un video por los propios manifestantes, que fueron agredidos por la fanática de los genocidas frente a la sede ubicada en la intersección de la Diagonal Juan Bautista Alberdi Norte y San Luis, y ante el asombro de los universitarios.

La medida que llevaron adelante los no docentes y los estudiantes en reclamo de mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Simulación de disparos y gritos Una mujer se paró frente al edificio del rectorado de la UNMdP para increpar a la multitud con gestos de odio e insultos fascistas. En las imágenes se observa a la agresora ubicada en el medio de la calle mientras realiza reiteradas veces el saludo nazi -con el brazo derecho extendido y la palma hacia abajo- dirigido hacia los manifestantes que pedían que Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario en las escalinatas del establecimiento. En otra parte de la filmación apuntó a los estudiantes simulando un fusilamiento.