2x1 en medialunas en CABA: cómo aprovechar la promoción por la Semana de la Pastelería La Ciudad de Buenos Aires, junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Cámara de Confiterías y el Sindicato de Pasteleros organizan una nueva edición del evento, que se realiza hasta el viernes 6 con descuentos especiales en los comercios adheridos. Por Agregar C5N en









Las medialunas, un clásico porteño. Redes Sociales

La Ciudad de Buenos Aires, junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Cámara de Confiterías y el Sindicato de Pasteleros, organiza una nueva edición de la Semana de la Pastelería, que se realiza del lunes 2 al viernes 6 de noviembre con promociones y descuentos especiales en los comercios adheridos.

Durante cinco días, vecinos, visitantes y turistas podrán disfrutar de distintas propuestas de pastelería artesanal en confiterías y locales de la Ciudad. Entre las promociones destacadas, el martes 3 de noviembre hay 2x1 en medialunas, una excusa perfecta para disfrutar de uno de los clásicos porteños para desayunar o merendar.

La iniciativa se realiza en el marco del Día Nacional de la Pastelería Artesanal, que se celebra cada 1° de noviembre, y busca reconocer el trabajo de los profesionales del sector, así como los oficios, recetas y tradiciones que forman parte de la identidad gastronómica porteña.

Ya sean de grasa o de manteca, las medialunas son un ineludible de la gastronomía porteña. Semana de la Pastelería en la Ciudad de Buenos Aires: el mapa de los locales participantes Cada local tendrá sus propios horarios, condiciones de promociones y stock de productos. Algunos ofrecerán combos a precios especiales, pack de desayuno o 20% de descuento en productos de panadería, postres u otras opciones.