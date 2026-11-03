3 de noviembre de 2026 Inicio
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2x1 en medialunas en CABA: cómo aprovechar la promoción por la Semana de la Pastelería

La Ciudad de Buenos Aires, junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Cámara de Confiterías y el Sindicato de Pasteleros organizan una nueva edición del evento, que se realiza hasta el viernes 6 con descuentos especiales en los comercios adheridos.

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Las medialunas

Las medialunas, un clásico porteño.

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La Ciudad de Buenos Aires, junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la Cámara de Confiterías y el Sindicato de Pasteleros, organiza una nueva edición de la Semana de la Pastelería, que se realiza del lunes 2 al viernes 6 de noviembre con promociones y descuentos especiales en los comercios adheridos.

¿Cómo acceder al beneficio?
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Durante cinco días, vecinos, visitantes y turistas podrán disfrutar de distintas propuestas de pastelería artesanal en confiterías y locales de la Ciudad. Entre las promociones destacadas, el martes 3 de noviembre hay 2x1 en medialunas, una excusa perfecta para disfrutar de uno de los clásicos porteños para desayunar o merendar.

La iniciativa se realiza en el marco del Día Nacional de la Pastelería Artesanal, que se celebra cada 1° de noviembre, y busca reconocer el trabajo de los profesionales del sector, así como los oficios, recetas y tradiciones que forman parte de la identidad gastronómica porteña.

Ya sean de grasa o de manteca, las medialunas son un ineludible de la gastronomía porteña.

Ya sean de grasa o de manteca, las medialunas son un ineludible de la gastronomía porteña.

Semana de la Pastelería en la Ciudad de Buenos Aires: el mapa de los locales participantes

Cada local tendrá sus propios horarios, condiciones de promociones y stock de productos. Algunos ofrecerán combos a precios especiales, pack de desayuno o 20% de descuento en productos de panadería, postres u otras opciones.

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