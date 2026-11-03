"Yo fui": la inesperada traición de un amigo íntimo de la China Suárez que reavivó una vieja polémica

Luego de un fin de semana celebrando halloween, la actriz quedó en el centro de la polémica por la inesperada actitud de una persona, a quien considera un amigo de toda la vida.

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat , celebrada en una casona de San Telmo , dio mucho de qué hablar. Más allá de la íntima celebración, considerada uno de los eventos del año en el mundo del espectáculo, hubo un detalle en la lista de invitados que no pasó inadvertido: la ausencia de la China Suárez y la presencia de una persona muy cercana a la actriz.

La inesperada reacción de la China Suárez a la boda de Lali Espósito a la que no fue invitada

Entre los famosos que dijeron presente estuvieron varias figuras del espectáculo y amigos de la pareja. Sin embargo, del elenco de Casi Ángeles, solo tres excompañeros de Lali fueron invitados: Peter Lanzani, Cande Vetrano y Mery del Cerro, quienes acompañaron a la cantante en uno de los días más importantes de su vida.

Si bien Lali y la China mantienen un vínculo cordial en las redes sociales, todo parece indicar que la relación ya no es lo que era antes. Si bien no son enemigas, lo cierto es que la actual pareja de Mauro Icardi quedó afuera de la gran boda. Sin embargo, hubo alguien de su círculo íntimo que sí recibió una invitación: Juanma Cativa, su estilista y amigo personal.

El peluquero, que está detrás de muchos de los looks de la actriz, es uno de sus fieles compañeros y suele acompañarla en sus viajes junto al futbolista. Pero esta vez cambió de bando y terminó siendo parte de una de las fiestas más comentadas de la semana.

Además de encargarse del estilismo de Lali, Cativa disfrutó de la celebración y no dudó en compartir un recuerdo de aquella noche. Fue el propio estilista quien publicó una selfie en su cuenta de Instagram, donde se lo pudo ver luciendo uno de los souvenirs: una remera con la frase “Yo fui al casamiento del novio de Lali”.

Un detalle que no pasó inadvertido y que volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre las dos ex Casi Ángeles.

Captura: web

Lali Espósito mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

Con un álbum de fotos Lali Espósito remarcó su felicidad junto a Rosemblat y destacó el acompañamiento de los seguidores de la pareja. "Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", expresó en la red social Instagram.

En tal sentido, posteó una serie de imágenes de la ceremonia celebrada en Casa Carlos en las que se los observa sonrientes, con la gran torta de bodas, la libreta de casamiento y el festejo con champagne.

View this post on Instagram

Lejos de las ceremonias multitudinarias y producciones de más extravagantes, la pareja apostó por una celebración al aire libre, con una ambientación que combinó sillones, sombrillas blancas, arreglos florales y una decoración de estilo relajado. "Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor", había explicado Lali durante una entrevista.

Entre los invitados que dijeron presente estuvieron Peter Lanzani, expareja de la cantante; Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Dillom; Juliana Gattas, integrante de Miranda!; Tomás Rebord y Ofelia Fernández. Además, la celebración contó con la presencia de Majo Riera, mamá de la artista, quien acompañó a su hija en uno de los días más especiales de su vida.