Guía completa de cortes por la visita de León XIV: dónde están los perímetros y cuáles son los accesos cerrados en CABA Con motivo de la visita del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires despliega un amplio operativo que afectará de manera directa a los barrios de Palermo y Recoleta, donde se concentrarán perímetros con restricciones de circulación, desvíos de colectivos, remoción de vehículos y controles de acceso vehicular y peatonal. Por Agregar C5N en









Cambia el movimiento de la Ciudad de Buenos Aires ante la visita del papa León XIV. Redes Sociales

Con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará un amplio operativo de seguridad e infraestructura. El dispositivo afectará de forma directa el tránsito en los barrios de Palermo y Recoleta, donde se concentrarán perímetros con restricciones de circulación, desvíos de colectivos, remoción de vehículos y controles de acceso vehicular y peatonal.

Cronograma y zonas con cortes de tránsito Las restricciones vehiculares se dividen en dos perímetros principales: la zona de avenida del Libertador (Palermo) y los alrededores de la Nunciatura Apostólica (Recoleta).

Zona Palermo (Avenida del Libertador / Monumento de los Españoles) Hasta la noche del martes 3 de noviembre: Cortes parciales en Av. del Libertador, entre Av. Colombia y Av. Sarmiento, manteniendo habilitados dos carriles por mano.

Del miércoles 4 al lunes 16 de noviembre: Cortes totales y progresivos sobre Av. del Libertador, abarcando desde la altura de Sucre hasta Salguero / Ugarteche a medida que avance el montaje del escenario y las carpas.

Acceso a cocheras frentistas: Los vecinos con garaje sobre la avenida podrán ingresar mediante un carril exclusivo hasta el sábado 7 de noviembre. Los cortes y desvíos se realizarán en Palermo. Zona Recoleta (Nunciatura Apostólica) Del sábado 7 al miércoles 11 de noviembre: Restricción vehicular total y controles policiales continuos en el perímetro demarcado por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. Requisitos de ingreso para vecinos, trabajadores y hoteles Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre, la Policía de la Ciudad y fuerzas federales controlarán los puntos de acceso peatonal y vehicular.

Ingresos y egresos habilitados Palermo : Los accesos a la zona restringida se realizarán por Av. Santa Fe, Av. Luis María Campos y Av. Las Heras.

: Los accesos a la zona restringida se realizarán por Av. Santa Fe, Av. Luis María Campos y Av. Las Heras. Recoleta: Los puntos de cruce autorizados serán Av. Callao y Quintana y la intersección de Libertad y Quintana. ¿Qué documentación se debe presentar? Vecinos residentes (DNI actualizado) : DNI físico con el domicilio real dentro del perímetro de seguridad.

: DNI físico con el domicilio real dentro del perímetro de seguridad. Vecinos sin DNI actualizado : deben completar una Declaración Jurada de residencia en la web oficial del Gobierno de la Ciudad (https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web)

: deben completar una Declaración Jurada de residencia en la web oficial del Gobierno de la Ciudad (https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web) Comerciantes y empleados de la zona : declaración Jurada oficial completada en la web del GCBA acreditando la relación laboral o actividad comercial.

: declaración Jurada oficial completada en la web del GCBA acreditando la relación laboral o actividad comercial. Huéspedes de hoteles y alojamientos : comprobante o voucher impreso/digital de la reserva de hospedaje en el establecimiento ubicado en la zona.

: comprobante o voucher impreso/digital de la reserva de hospedaje en el establecimiento ubicado en la zona. Residentes frentistas de Recoleta : placa vehicular / identificatoria emitida por el GCBA (se retira de forma presencial previo al operativo).

: placa vehicular / identificatoria emitida por el GCBA (se retira de forma presencial previo al operativo). Retiro de placas para Recoleta: la acreditación vehicular física para residentes frentistas de Recoleta se puede retirar en la Sede Comunal 2 (Vicente López 2050, de 8 a 16 hs) o en el puesto habilitado en Rodríguez Peña y Av. Alvear (de 16 a 20 hs). Estacionamiento y acarreos de vehículos Por exigencias de los protocolos de seguridad de la comitiva papal, quedará prohibido estacionar sobre las vías principales y sus calles transversales dentro del perímetro: