2 de noviembre de 2026 Inicio
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Guía completa de cortes por la visita de León XIV: dónde están los perímetros y cuáles son los accesos cerrados en CABA

Con motivo de la visita del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires despliega un amplio operativo que afectará de manera directa a los barrios de Palermo y Recoleta, donde se concentrarán perímetros con restricciones de circulación, desvíos de colectivos, remoción de vehículos y controles de acceso vehicular y peatonal.

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Cambia el movimiento de la Ciudad de Buenos Aires ante la visita del papa León XIV.

Cambia el movimiento de la Ciudad de Buenos Aires ante la visita del papa León XIV.

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Con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará un amplio operativo de seguridad e infraestructura. El dispositivo afectará de forma directa el tránsito en los barrios de Palermo y Recoleta, donde se concentrarán perímetros con restricciones de circulación, desvíos de colectivos, remoción de vehículos y controles de acceso vehicular y peatonal.

El papa León XIV llega a la Argentina.
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Cronograma y zonas con cortes de tránsito

Las restricciones vehiculares se dividen en dos perímetros principales: la zona de avenida del Libertador (Palermo) y los alrededores de la Nunciatura Apostólica (Recoleta).

Zona Palermo (Avenida del Libertador / Monumento de los Españoles)

  • Hasta la noche del martes 3 de noviembre: Cortes parciales en Av. del Libertador, entre Av. Colombia y Av. Sarmiento, manteniendo habilitados dos carriles por mano.
  • Del miércoles 4 al lunes 16 de noviembre: Cortes totales y progresivos sobre Av. del Libertador, abarcando desde la altura de Sucre hasta Salguero / Ugarteche a medida que avance el montaje del escenario y las carpas.
  • Acceso a cocheras frentistas: Los vecinos con garaje sobre la avenida podrán ingresar mediante un carril exclusivo hasta el sábado 7 de noviembre.
Los cortes y desvíos se realizarán en Palermo.

Los cortes y desvíos se realizarán en Palermo.

Zona Recoleta (Nunciatura Apostólica)

  • Del sábado 7 al miércoles 11 de noviembre: Restricción vehicular total y controles policiales continuos en el perímetro demarcado por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

Requisitos de ingreso para vecinos, trabajadores y hoteles

Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre, la Policía de la Ciudad y fuerzas federales controlarán los puntos de acceso peatonal y vehicular.

Ingresos y egresos habilitados

  • Palermo: Los accesos a la zona restringida se realizarán por Av. Santa Fe, Av. Luis María Campos y Av. Las Heras.
  • Recoleta: Los puntos de cruce autorizados serán Av. Callao y Quintana y la intersección de Libertad y Quintana.

¿Qué documentación se debe presentar?

  • Vecinos residentes (DNI actualizado): DNI físico con el domicilio real dentro del perímetro de seguridad.
  • Vecinos sin DNI actualizado: deben completar una Declaración Jurada de residencia en la web oficial del Gobierno de la Ciudad (https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web)
  • Comerciantes y empleados de la zona: declaración Jurada oficial completada en la web del GCBA acreditando la relación laboral o actividad comercial.
  • Huéspedes de hoteles y alojamientos: comprobante o voucher impreso/digital de la reserva de hospedaje en el establecimiento ubicado en la zona.
  • Residentes frentistas de Recoleta: placa vehicular / identificatoria emitida por el GCBA (se retira de forma presencial previo al operativo).
  • Retiro de placas para Recoleta: la acreditación vehicular física para residentes frentistas de Recoleta se puede retirar en la Sede Comunal 2 (Vicente López 2050, de 8 a 16 hs) o en el puesto habilitado en Rodríguez Peña y Av. Alvear (de 16 a 20 hs).

Estacionamiento y acarreos de vehículos

Por exigencias de los protocolos de seguridad de la comitiva papal, quedará prohibido estacionar sobre las vías principales y sus calles transversales dentro del perímetro:

  • Retiro obligatorio de autos: los vehículos estacionados en Av. del Libertador (entre Virrey del Pino y Ugarteche) y en los primeros 100 metros de las calles transversales a la avenida deben retirarse antes de la madrugada del sábado 7 de noviembre.
  • Acarreos sin costo: aquellos rodados que no sean movidos por sus dueños dentro del plazo serán remolcados por las grúas del Cuerpo de Agentes de Tránsito hasta el predio de la Facultad de Derecho, sin aplicación de multa ni costo de acarreo.
  • Alternativas de estacionamiento en Recoleta: se habilitará excepcionalmente el estacionamiento a 45 grados sobre la mano derecha de Av. Callao (entre Vicente López y Libertador) y sobre Av. del Libertador (entre Libertad y Callao, sentido a Retiro).

Colectivos y servicios urbanos

  • Transporte público: varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales durante el período de vallado total. Los desvíos principales se canalizarán por avenidas paralelas como Las Heras, Santa Fe y Cabildo.
  • Recolección de residuos: los contenedores de basura ubicados dentro del cordón de seguridad del Monumento de los Españoles y la Nunciatura serán reubicados temporalmente en calles linderas por razones operativas de la custodia papal.
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