Guía completa de cortes por la visita de León XIV: dónde están los perímetros y cuáles son los accesos cerrados en CABA

Con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará un amplio operativo de seguridad e infraestructura. El dispositivo afectará de forma directa el tránsito en los barrios de Palermo y Recoleta, donde se concentrarán perímetros con restricciones de circulación, desvíos de colectivos, remoción de vehículos y controles de acceso vehicular y peatonal.
Cronograma y zonas con cortes de tránsito
Las restricciones vehiculares se dividen en dos perímetros principales: la zona de avenida del Libertador (Palermo) y los alrededores de la Nunciatura Apostólica (Recoleta).
Zona Palermo (Avenida del Libertador / Monumento de los Españoles)
- Hasta la noche del martes 3 de noviembre: Cortes parciales en Av. del Libertador, entre Av. Colombia y Av. Sarmiento, manteniendo habilitados dos carriles por mano.
- Del miércoles 4 al lunes 16 de noviembre: Cortes totales y progresivos sobre Av. del Libertador, abarcando desde la altura de Sucre hasta Salguero / Ugarteche a medida que avance el montaje del escenario y las carpas.
- Acceso a cocheras frentistas: Los vecinos con garaje sobre la avenida podrán ingresar mediante un carril exclusivo hasta el sábado 7 de noviembre.
Los cortes y desvíos se realizarán en Palermo.
Zona Recoleta (Nunciatura Apostólica)
- Del sábado 7 al miércoles 11 de noviembre: Restricción vehicular total y controles policiales continuos en el perímetro demarcado por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.
Requisitos de ingreso para vecinos, trabajadores y hoteles
Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre, la Policía de la Ciudad y fuerzas federales controlarán los puntos de acceso peatonal y vehicular.
Ingresos y egresos habilitados
- Palermo: Los accesos a la zona restringida se realizarán por Av. Santa Fe, Av. Luis María Campos y Av. Las Heras.
- Recoleta: Los puntos de cruce autorizados serán Av. Callao y Quintana y la intersección de Libertad y Quintana.
¿Qué documentación se debe presentar?
- Vecinos residentes (DNI actualizado): DNI físico con el domicilio real dentro del perímetro de seguridad.
- Vecinos sin DNI actualizado: deben completar una Declaración Jurada de residencia en la web oficial del Gobierno de la Ciudad (https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web)
- Comerciantes y empleados de la zona: declaración Jurada oficial completada en la web del GCBA acreditando la relación laboral o actividad comercial.
- Huéspedes de hoteles y alojamientos: comprobante o voucher impreso/digital de la reserva de hospedaje en el establecimiento ubicado en la zona.
- Residentes frentistas de Recoleta: placa vehicular / identificatoria emitida por el GCBA (se retira de forma presencial previo al operativo).
- Retiro de placas para Recoleta: la acreditación vehicular física para residentes frentistas de Recoleta se puede retirar en la Sede Comunal 2 (Vicente López 2050, de 8 a 16 hs) o en el puesto habilitado en Rodríguez Peña y Av. Alvear (de 16 a 20 hs).
Estacionamiento y acarreos de vehículos
Por exigencias de los protocolos de seguridad de la comitiva papal, quedará prohibido estacionar sobre las vías principales y sus calles transversales dentro del perímetro: