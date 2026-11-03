Thiago Medina sufrió un insólito accidente mientras estaba con sus hijas: "No saben lo que me duele"

El exparticipante de Gran Hermano contó en su perfil oficial el inesperado episodio que vivió al regresar a la casa de Daniela Celis y reveló cómo se las arregló estando solo con las nenas.

El video que publicó el influencer y que sorprendió: el insolito accidente del exhermanito.

Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores al contar el insólito accidente que sufrió mientras estaba al cuidado de sus hijas.

La decisión que tomó Daniela Celis por el "amigo imaginario" de sus hijas: "Me da miedo"

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el influencer relató que, después de disfrutar de una merienda con las menores, regresó a la casa de Daniela Celis . Sin embargo, cuando intentó bajar a las nenas del auto, sufrió un inesperado accidente que lo obligó a improvisar, ya que se encontraba solo con Laia y Aimé.

En las imágenes se lo puede ver hablando frente a la cámara, todavía sorprendido por lo ocurrido, mientras sus hijas estaban detrás de él. "Las bajé de acá del auto y se me salió el hombro de lugar", explicó.

"Ahora ya me lo acomodé, pero se me salió de vuelta, levantando a Aimé", agregó. Entre la preocupación y el humor, le preguntó a sus seguidores: "¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Se lo hubiesen acomodado?". Mientras tanto, las nenas lo miraban desde el fondo y él les pedía que saludaran a la cámara.

La familia de Thiago Medina atraviesa un nuevo y delicado momento, esta vez por un familiar muy cercano al exparticipante de Gran Hermano. La noticia fue dada a conocer por Camilota, la hermana del influencer, quien contó que uno de sus sobrinos enfrenta una grave enfermedad y pidió una cadena de oración para acompañarlo en este difícil momento.

Se trata de Brandon Yahir Pereira, un adolescente de tan solo 13 años que se encuentra internado en un hospital de La Plata. Según trascendió, al joven le detectaron un tumor maligno en uno de sus pulmones, por lo que deberá comenzar un tratamiento de quimioterapia.

Después del grave accidente en moto que sufrió Thiago, y que lo dejó al borde de la muerte, su familia encontró en la fe una manera de atravesar los momentos más difíciles. Ahora, frente a este nueva mala noticia, Camilota volvió a recurrir a sus seguidores para pedirles que acompañen a su sobrino con sus oraciones.

Camilota vía Instagram.

"Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros", expresó la influencer, dejando en claro que, pese a la angustia que atraviesa la familia, mantiene la esperanza en la recuperación del adolescente.

En ese contexto, la ex Cuestión de Peso le dedicó unas palabras a su sobrino: "Oremos por mi sobrino. Oremos por todos los que están luchando por una enfermedad. Oremos por el cáncer".