Los jubilados ya pueden viajar gratis en subte en CABA: cómo realizar el trámite para no pagar El jefe de Gobierno porteño anunció que ya está vigente la nueva ley para que los que perciben hasta dos haberes mínimos y medio: podrán trasladarse solo con su DNI. Por Agregar C5N en









Los jubilados ya pueden viajar gratis en subte. Redes sociales

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que ya está vigente la ley para que los jubilados de la Cuidad de Buenos Aires que cobren hasta 2.5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI. Pero antes deben darse de alta en la página oficial.

“Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan.”, afirmó el jefe de Gobierno.

Y agregó: “Mejorar y agilizar la movilidad de los porteños es una de las prioridades de nuestra gestión. Estamos haciendo la inversión más grande de los últimos 20 años para renovar el Subte y, además, ya está en marcha la construcción de la nueva Línea F, que es la obra de infraestructura más importante del país”

Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan. https://t.co/K0YH86fALD — Jorge Macri (@jorgemacri) November 2, 2026 El beneficio está destinado a jubilados que vivan en la Ciudad y tengan ingresos de hasta 2,5 veces el haber mínimo. Alcanza a jubilados; pensionados; retirados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.

Paso a paso cómo dar de alta el DNI para viajar gratis en el subte si sos jubilado de CABA Para poder acceder a la modalidad, deben hacer un trámite por única vez y hay que aclarar que no reciben pagos de ningún tipo aparte de la jubilación.