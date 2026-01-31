Quién hace el mejor pancho: la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal de Marull suma un concurso imperdible

Un clásico de la comida callejera se convierte en protagonista de una propuesta turística. El concurso del pancho se suma a la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal de Marull como una experiencia que combina gastronomía popular e identidad regional. Cómo participar.

Marull invita a los turistas a participar de la Fiesta de la Picada y Cerverza Artesanal.

En febrero de 2026, Marull sumará por primera vez un concurso del pancho dentro de la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal . Una iniciativa que busca transformar un producto cotidiano en una experiencia gastronómica, cultural y turística abierta al público y a los visitantes de la región. La competencia se realizará el domingo 8 de febrero , en el Predio del Ferrocarril, como parte de la segunda jornada del evento.

El intendente de la localidad cordobesa, Gabriel Faletto, sostuvo que “ el pancho es un clásico, pero acá no hay que se dedique 100% al pancho , como sí pasa en otros lugares del país”, y remarcó que el objetivo del concurso es generar nuevas oportunidades: “Con el concurso buscamos incentivar eso, que surjan nuevos emprendedores o que quienes ya tengan algún desarrollo gastronómico sumen esta propuesta para ofrecerla durante todo el año, que sea una fuente de ingreso más ”.

El concurso del pancho se integra a la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal , que se realizará los días 7 y 8 de febrero de 2026 , con entrada libre y gratuita. Además del certamen, la edición 2026 incorporará una cata de quesos y vino como propuesta diferencial.

Sobre esta experiencia, el intendente destacó que “ es una novedad para nuestro pueblo y para la región también, porque no tenemos registro de que se haya hecho de manera pública o promovida por el Estado ”, y valoró la respuesta del público: “ que se estén vendiendo las entradas nos pone muy contentos ”.

Desde una mirada turística, la fiesta combina gastronomía, productos regionales, feria de emprendedores, música en vivo y actividades participativas, pero con un enfoque que busca ir más allá del formato tradicional de festival.

¿Quiénes pueden participar del concurso de Panchos en Marull?

La convocatoria está abierta al público en general, sin distinción entre cocineros profesionales o aficionados: pueden participar tanto personas mayores de 18 años como menores, siempre que estos últimos estén acompañados por madre, padre o tutor. En todos los casos, la inscripción previa es obligatoria.

Cada participante deberá presentar dos panchos completamente armados, listos para ser evaluados por el jurado. Las preparaciones deberán incluir, como mínimo, dos aderezos (uno industrial y uno de elaboración propia), tres toppings libres y un acompañamiento o guarnición. Para garantizar igualdad de condiciones, el pan y la salchicha serán provistos por la organización.

Un punto central del reglamento es que todo lo presentado debe ser elaborado previamente en el domicilio del participante, y llevado listo al lugar del concurso. La inscripción se realiza mediante formulario online y la propuesta contempla premios para los ganadores, en una dinámica que combina competencia gastronómica, creatividad y participación comunitaria dentro del marco de la fiesta.

Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal: el cronograma completo

La grilla artística se desplegará en dos jornadas. El sábado contará con las presentaciones de Pablo Luna (ex Banda XXI), DJ Luly, Eze Pedraza, Kiosko Band y Dr. Kraneo. El domingo, con formato de “noche de carnaval”, subirán al escenario Tano Romero, DJ Luly, Kepianco, Aylen Fontanesi y Macumbita.

Además de los shows musicales, la propuesta incluye desafíos participativos, artistas locales invitados, experiencias de realidad virtual y la conducción del evento a cargo de Ale Tavarone, en una programación que busca integrar entretenimiento, cultura y gastronomía en un espacio de encuentro abierto a la comunidad y a los visitantes.