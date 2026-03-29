Quién es Soledad Palameta Miller, la científica acusada de robarse un virus de un laboratorio en Brasil La rosarina de 36 años enfrenta una investigación judicial tras la desaparición de material biológico de alto riesgo en un laboratorio de máxima seguridad de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en San Pablo, donde ocupa un cargo docente y de coordinación. Por + Seguir en







Soledad Palameta Miller está acusada de robarse material biológico sensible, incluyendo cepas de gripe A.

Una científica argentina fue detenida en San Pablo, acusada de sustraer material biológico sensible de un laboratorio de virología perteneciente a la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). Se trata de Soledad Palameta Miller, de 36 años, quien ejerce funciones docentes y de coordinación en esa institución. El material presuntamente robado estaba resguardado en una instalación de bioseguridad nivel NB3, uno de los estándares más estrictos para el manejo de patógenos de alto riesgo.

Palameta Miller fue detenida el lunes en San Pablo por la Policía Federal y recuperó la libertad provisoria dos días después. Sin embargo, enfrenta acusaciones de peso: robo, fraude procesal y transporte indebido de material genéticamente modificado, en presunta violación de las normas de bioseguridad.

La rosarina es doctora en Ciencias Farmacéuticas y licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario. Tras graduarse, se radicó en Brasil, donde obtuvo un doctorado en Ciencias en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). Su trayectoria incluye estancias postdoctorales y la conducción de proyectos vinculados a la vigilancia epidemiológica y al desarrollo de vacunas veterinarias, enmarcados en el enfoque integral de “Una Salud”.

Actualmente coordina el Laboratorio de Virología y Biotecnología Alimentaria, donde impulsa investigaciones orientadas al control epidemiológico, así como al desarrollo de diagnósticos y terapias frente a virus transmitidos por alimentos y agua. Entre sus líneas de trabajo figuraban el tratamiento de "coinfección viral" y la mejora de la calidad del agua para potenciar la flora intestinal porcina. En su perfil de LinkedIn, Miller declaraba tener experiencia en el manejo de virus de bioseguridad nivel 2 y 3, incluyendo cepas de influenza H1N1, H3N2 y H5N1. Ese mismo tipo de material era el que se manipulaba en el laboratorio donde ocurrió el robo.

Unicamp San Pablo Brasil universidad Unicamp La acusación El 13 de febrero, investigadores de la Unicamp detectaron la falta de muestras en el Laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada. El material desaparecido estaba almacenado en un área de bioseguridad nivel 3, destinada a patógenos capaces de provocar enfermedades graves. Entre ellos se mencionan cepas de gripe A (H1N1 y H3N2), virus porcinos y otros de interés veterinario. Parte de las muestras fueron halladas en congeladores de la Facultad de Ingeniería de Alimentos, mientras que otros indicios apuntan a un descarte irregular en residuos comunes.

La defensa de Soledad Palameta Miller niega un robo con fines ilícitos y sostiene que la científica utilizaba instalaciones del Instituto de Biología para sus investigaciones personales ante la falta de un espacio propio. La Policía también investiga a su esposo, Michael Edward Miller. El caso reaviva el debate sobre los protocolos de bioseguridad y el delicado equilibrio entre la libertad de investigación y las regulaciones internacionales. Al igual que en el caso de la abogada argentina acusada de gestos racistas en Río de Janeiro, Agostina Páez, la justicia brasileña dispuso medidas estrictas para la científica: tiene prohibido regresar a la universidad y tampoco puede salir del país mientras continúe el proceso. Desde la Unicamp confirmaron, además, que tras recuperar las muestras no se detectaron episodios de contaminación ni riesgos para la población.