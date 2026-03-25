¿Giro drástico en el caso de la abogada argentina detenida en Brasil? El juez no haría lugar al pedido del fiscal y pondría en suspenso su regreso a nuestro país. Finalmente iría a juicio, acusada por expresiones racistas. Por + Seguir en







Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo.

Finalmente, el juez brasileño que lleva adelante el caso de la abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil por expresiones racistas, no haría lugar al pedido del fiscal y podría así en suspenso su regreso a nuestro país. La joven enfrenta un proceso judicial con expectativa de una condena de hasta 15 años de prisión en una cárcel de Río de Janeiro.

Inicialmente fue detenida fuera de las unidades penitenciarias, conocidas por sus regímenes particularmente duros, y posteriormente se realizó la audiencia pública que dio inicio formal a la causa. En medio de la situación, su defensa quedó en manos de Carla Junqueira, reconocida abogada que también patrocinó a Thelma Fardin en la etapa final de su proceso judicial contra Juan Darthés. La letrada, con amplia experiencia en casos de alto perfil, logró en el último tramo del juicio de Páez revertir parcialmente la causa, generando expectativas sobre el desenlace.

Los jueces interpretaron el caso bajo la idiosincrasia brasileña, donde cualquier gesto o connotación racista en una discusión —y más aún si proviene de un extranjero, como en este caso una ciudadana argentina— se considera de máxima gravedad. El magistrado a cargo, reconocido por su severidad, estaba dispuesto a avanzar hacia una condena ejemplar que marcara un precedente.

Agostina Páez Sin embargo, el trabajo de la defensa encabezada por Carla Junqueira resultó decisivo. Con una estrategia sólida y el respaldo de gestiones diplomáticas —incluido el apoyo de un ex presidente—, logró que la fiscalía reconociera los atenuantes expuestos y la dimensión real del caso. Finalmente, el juez resolvió imponer un resarcimiento económico de 50.000 dólares por cada víctima y la realización de trabajos comunitarios, lo que deja a Agostina Páez al borde de poder regresar a la Argentina.

El caso dio un giro inesperado: Según informó el periodista Mauro Federico en Argenzuela, el juez finalmente retrocedió en su postura inicial. Según le confirmaron fuentes cercanas en Brasil, el magistrado desestimó el pedido del fiscal que implicaba que la condena se limite al pago de una compensación económica y la realización de tareas comunitarias, con la posibilidad de regreso al país.