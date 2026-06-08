8 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Presentan pedidos de jury contra los fiscales que investigaron el femicidio de Agostina Vega

Legisladores de distintos bloques opositores solicitaron el enjuiciamiento y la suspensión preventiva de Raúl Garzón e Iván Rodríguez. Cuestionan decisiones adoptadas durante la investigación de la desaparición y el asesinato de la adolescente.

Por
Presentan pedidos de jury contra los fiscales que investigaron el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega abrió un nuevo frente de controversia en Córdoba. Un grupo de legisladores provinciales presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento dos pedidos de jury contra los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez, a quienes atribuyen presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Te puede interesar:

Toma de Neumáticos Ruiz en Córdoba: más de 30 trabajadores reclaman los sueldos adeudados hace seis meses

La iniciativa fue impulsada por representantes de diferentes espacios opositores, entre ellos la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Cívico y sectores vecinalistas. Los firmantes reclamaron la apertura formal de los procesos disciplinarios, la suspensión preventiva de ambos funcionarios y, eventualmente, su destitución.

Si bien los planteos tienen como telón de fondo el caso de Agostina Vega, los cuestionamientos apuntan a actuaciones distintas de cada fiscal. En el caso de Garzón, las críticas están vinculadas al desarrollo de la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la adolescente de 14 años.

Según sostienen los denunciantes, durante las primeras horas de búsqueda se habrían producido demoras en la recepción de la denuncia presentada por la familia, una situación que consideran incompatible con los protocolos vigentes para casos de menores desaparecidos.

Abuelos Agostina Vega

También cuestionan el tiempo transcurrido hasta la activación de la Alerta Sofía. De acuerdo con la presentación, existían elementos suficientes para presumir que la joven se encontraba en una situación de riesgo y que las medidas extraordinarias debían haberse puesto en marcha con mayor rapidez.

Otro de los puntos señalados se refiere a las actuaciones realizadas sobre Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen. Los legisladores entienden que el allanamiento en su domicilio podría haberse concretado antes, a partir de información que ya estaba incorporada al expediente, como testimonios y registros de cámaras de seguridad.

Además, la denuncia menciona declaraciones públicas realizadas por Garzón luego de que se encontrara el cuerpo de la adolescente, las cuales, según los firmantes, no se correspondieron con la relevancia institucional y social del caso.

En paralelo, el pedido contra Rodríguez se apoya en una decisión adoptada durante 2025, cuando autorizó la liberación bajo fianza de Barrelier. Para los legisladores, esa resolución también debe ser evaluada por el Jurado de Enjuiciamiento en el marco de un eventual proceso disciplinario.

La presentación abre ahora una instancia institucional en la que deberá analizarse si existen elementos suficientes para avanzar con los pedidos formulados contra ambos fiscales.

La abuela de Agostina Vega publicó una conmovedora carta para su nieta, a dos semanas de su femicidio

Mi negra Bella,

Cómo podría explicar lo que sentimos en estos momentos si solo tenemos dolor, nuestros corazones están partidos en mil pedazos.

Veo en mi celular cientos de fotos, videos con tu vocecita siempre alegre, con tus locuritas de adolescente.

Amo recordar nuestros fines de semana durmiendo juntos, a veces charlando antes de dormir, planeando tu cumpleaños, contando los días para tus 15, eligiendo color de vestido, imaginando entrar al salón con tus tíos y ‘tu buelo’ como le decías desde que empezaste a hablar.

Te recuerdo en casa jugando con tu hermanito y tu tío como si fuesen tres hermanitos, sacándole las pinturas a tu tía sin permiso.

Dios, quisiéramos despertar de esta pesadilla y que estés como todos los días de tu vida con nosotros.

Mi Agos, mi negra bella, la nieta más hermosa y buena, con la sonrisa más linda. Le pido a Dios que nos mantenga unidos y fuertes como familia para poder pedir justicia.

Te amamos y te amaremos siempre.

Noticias relacionadas

La abuela recordó a su nieta en una emocionante carta.

La abuela de Agostina Vega publicó una conmovedora carta para su nieta, a dos semanas de su femicidio

Femicidio de Agostina: Claudio Barrelier recibió el alta médica y podría volver a ser indagado

Femicidio de Agostina: Barrelier recibió el alta médica y podría volver a ser indagado

 ¿Cuál es la provincia que tendrá un feriado extra en junio de 2026?.

Cuál es la provincia que tendrá un feriado extra en junio 2026

play

Pablo Grillo reveló cómo fue vivir desde adentro la despedida del Indio Solari

Tras la multitudinaria despedida, el último adiós al Indio Solari seguirá en la intimidad familiar

Tras el multitudinario velorio, el último adiós al Indio seguirá en la intimidad familiar

Lunes lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

La semana comienza con alerta amarilla por lluvias y tormentas en la Ciudad

Rating Cero

Mariano Martínez, en el ojo de la tormenta.

Gravísima denuncia golpea a Mariano Martínez y a su entorno: "Me agarró del cuello"

María Rosa Fugazot murió a los 83 años y hace casi un añoshabía sufrido la pérdida de su hijo, René Bertrand.

La curiosa revelación de Moria Casán por la muerte de María Rosa Fugazot: no pudo contener las lágrimas

Un corte abrupto llamó la atención de los televidentes.

Cortaron la transmisión de Gran Hermano en medio de una grave denuncia: qué pasó

La reconocida actriz comentó el momento que padeció en Estados Unidos.

Una figura de Luzu TV se pegó el susto de su vida en un control policial en un aeropuerto de Nueva York

La participante confirmó que está dispuesta a conocer a alguien.

Una participante de Gran Hermano confirmó que busca novio: qué requisitos puso

El actor y cantante fue detenido por la Policía.

Escándalo: detuvieron a un reconocido actor y cantante tras recibir una grave acusación

últimas noticias

Mariano Martínez, en el ojo de la tormenta.

Gravísima denuncia golpea a Mariano Martínez y a su entorno: "Me agarró del cuello"

Hace 19 minutos
Christian Eriksen, mediocampista de Dinamarca.

Christian Eriksen habló tras desplomarse en un partido de Dinamarca: "Mi recuperación ya ha comenzado"

Hace 40 minutos
María Rosa Fugazot murió a los 83 años y hace casi un añoshabía sufrido la pérdida de su hijo, René Bertrand.

La curiosa revelación de Moria Casán por la muerte de María Rosa Fugazot: no pudo contener las lágrimas

Hace 44 minutos
Un corte abrupto llamó la atención de los televidentes.

Cortaron la transmisión de Gran Hermano en medio de una grave denuncia: qué pasó

Hace 58 minutos
play

Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: evacuaron a todo el edificio

Hace 1 hora