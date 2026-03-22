22 de marzo de 2026 Inicio
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La abogada de la argentina detenida en Brasil afirma que "va a tener que cumplir algún tipo de pena"

La santiagueña Agostina Páez cumple prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial, en tanto, el trámite jurídico continúa y la fiscalía solicitó una pena de 15 años de cumplimiento efectivo.

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“Va a tener que cumplir algún tipo de pena”

“Va a tener que cumplir algún tipo de pena”, aseguró su abogada Carla Junqueira. 

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La abogada Carla Junqueira dijo que su defendida, Agostina Páez —la abogada santiagueña que sigue detenida en Brasil— “va a tener que cumplir algún tipo de pena”, aunque busca que lo haga en Argentina. Páez permanece con prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro, acusada de injuria racial. El proceso judicial continúa y la fiscalía pidió una condena de 15 años de cárcel efectiva.

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“15 años de cárcel lo veo muy difícil porque para sumar las tres penas que pide la Fiscalía, que serían concurso material con la pena máxima de cada uno de los tres delitos que ya es acusada, tendrían que sumar la pena máxima de los tres delitos en concurso material”, explicó Junqueira en una entrevista radial.

La defensa explicó que en el expediente no hay pruebas que confirmen la existencia de tres delitos distintos ni de tres víctimas en momentos separados. En cambio, la Fiscalía sostiene que sí hubo discriminación hacia tres empleados. Para ello, se apoya en el video que se viralizó, en los testimonios de las víctimas, en la declaración de un testigo —el gerente del bar— y en otro video grabado dentro del local. Según la acusación, todas esas declaraciones son consistentes entre sí y los registros audiovisuales las respaldan, lo que, a su entender, demuestra la existencia de tres delitos en concurso material.

Agostina Paez racismo Brasil enero 2026

A su vez, la letrada sostuvo que, más allá de las declaraciones de las víctimas y del video tomado afuera del bar, las imágenes del interior no aportan pruebas concluyentes. En ellas solo se observa a tres jóvenes discutiendo por la cuenta, sin audio ni gestos que confirmen insultos o amenazas. El lugar estaba vacío porque los clientes ya se habían retirado. Según la defensa, lo único que puede deducirse es que hubo un entredicho. La acusación, en cambio, interpreta que en ese momento Agostina insultaba a empleados del bar. La abogada agregó que las jóvenes pudieron sentirse intimidadas por la cantidad de hombres presentes —personal de caja, seguridad y barman— frente a ellas.

Por último, Carla Junqueira explicó que Agostina estaba alterada y asustada cuando ocurrió el incidente. Al salir del bar, los empleados no le permitieron subir al auto de unos amigos porque no habían pagado la cuenta. En ese contexto, reaccionó con gestos obscenos hacia el personal de seguridad, lo que en Brasil constituye un delito con una pena mínima de dos años.

La abogada aclaró que se trató de una reacción inmediata en un momento de tensión y adelantó que pedirá al juez alternativas para cumplir la condena en Argentina, bajo monitoreo. Señaló además que, al tratarse de un caso de racismo, no es posible acceder a probation ni tareas comunitarias, por lo que su defendida deberá cumplir algún tipo de pena, aunque podría hacerlo mediante campañas de concientización u otras medidas distintas a las solicitadas por la fiscalía.

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