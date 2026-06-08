Toma de Neumáticos Ruiz en Córdoba: más de 30 trabajadores reclaman los sueldos adeudados hace seis meses

Hugo Ruiz dejó de pagar el salario a 85 empleados en enero y dos meses después el grupo comenzó un acampe y olla popular en la puerta de la fábrica. El dueño le había prometido al sindicato reincorporar a 10 obreros este lunes y no cumplió.

El dueño de Neumáticos Ruiz S.A., Hugo Ruiz, se había comprometido en diálogo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) a incorporar a 10 de los 31 trabajadores que todavía reclaman sueldos adeudados , pero el empresario salió esta mañana a la puerta de la fábrica y les negó la entrada . En respuesta, el grupo tomó la fábrica y el sindicato trabaja para que se reconozca como acción gremial en vez del delito de ingreso a la propiedad privada.

La Policía de Córdoba y la infantería se encuentra en la puerta de la fábrica e impide que el resto de los empleados y sus familias se acerquen al acampe que tenían instalado, donde también realizaban una olla popular. Mientras crece la tensión entre obreros y uniformados, Hugo Ruiz observa la situación apoyado contra un auto blanco desde el estacionamiento de la empresa. Los únicos que tienen permitido entrar son "cinco o seis encargados, personal de confianza".

Embed - SUTNA on Instagram: "Ante el incumplimiento de la patronal de Ruiz de su compromiso de iniciar tareas y la falta de paga de salarios los trabajadores, los delegados, la delegación Córdoba y el responsable de la Directiva Nacional del SUTNA se encuentran realizando una permanencia pacífica en la recapadora. Denunciamos el ingreso ilegal de policía armada al predio donde los trabajadores están ejerciendo su legítimo derecho a huelga. La patronal de Ruiz se había comprometido a iniciar actividades a partir de este lunes 8 de junio. Sin embargo, esta patronal que inició un falso concurso de acreedores cuando sus deudas sólo forman una mínima expresión de su capital, no respetó su reciente compromiso, ni realizado el pago de haberes de meses adeudados, así como los adicionales adeudados desde diciembre de 2025. Por lo que los trabajadores, junto con su sindicato, el SUTNA, iniciaron una protesta pacífica para resguardar los créditos de los trabajadores, reclamar los salarios que tienen carácter alimentario y por la puesta en marcha de la recapadora, evitando el vaciamiento de la empresa. Exigimos el retiro de la policía de la planta, el pago de los salarios y los adicionales adeudados y la puesta en marcha de la recapadora, tal como se comprometió la patronal por escrito hace apenas unos días. Llamamos a todas las organizaciones obreras a solidarizarse haciéndose presentes en la puerta de la planta, ubicada a la altura de Velez Sarsfield 6200, en la calle Virgen de Fátima. "

"Si la Policía avanza los hacemos responsables a la Fiscalía, a (Juan Pablo) Quinteros y a Martín Llaryora , son los claros responsables si a los compañeros les pasa algo o si comienzan con una situación represiva", apuntó al móvil de C5N el secretario ejecutivo de la delegación Córdoba del Sutna, Germán Ciro .

Ruiz había dejado de asignarles tareas y de pagarles a 85 empleados, solo 31 todavía reclaman los sueldos adeudados desde enero, el bono de fin de año, el reatroactivo del aguinaldo y los aportes . La fábrica se encarga del recapado de neumáticos de camiones, máquinas viales, gomas de tractor y hasta colectivos.

El pedido de las familias a Hugo Ruiz y la crítica al operativo policial

En la puerta de Neumáticos Ruiz, junto a otros trabajadores que respaldan la toma desde afuera, también se encuentran familiares de quienes están tomando la empresa. La esposa de un obrero con 23 años de antigüedad en la empresa reclamó que el despliegue policial le impide llegar a la cocina del acampe para darle de comer a los menores de edad y sentenció al móvil de C5N: "Ni Agostina (Vega) tuvo este despliegue".

"Ruiz, por favor, que salga, que de la cara, que llegue a un acuerdo", pidió la mujer y lamentó: "No hay palabras, no se puede vivir así, mi esposo está ahí arriba con sus compañeros. ¿Qué puede llegar a pasar? Lo hacemos responsable a Ruiz".

Ana, esposa de otro trabajador y hermana de otros dos, le exigió a Ruiz que "se haga cargo de lo que firmó, de la esperanza que le ha dado a todos los chicos". "Agostina (Vega) no ha tenido tanta Policía", coincidió la mujer.

Otra mujer, cuyo hermano perdió el alquiler por la falta de pago de Ruiz, consideró que el patrón "está jugando con la esperanza de la gente".