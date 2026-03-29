29 de marzo de 2026 Inicio
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Otro escándalo con una argentina en Brasil: una científica fue detenida por robar un virus de un laboratorio

Soledad Palameta Miller, de 35 años, trabaja junto a su marido en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp). Fue acusada de llevarse material de una instalación catalogada como nivel de bioseguridad NB3, la segunda categoría de aislamiento más estricta para el manejo de patógenos peligrosos.

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Soledad Palameta Miller, acusada de hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de un organismo genéticamente modificado en Brasil.

C5N

Luego del escándalo, aun no concluido, de la abogada santiagueña imputada por injuria racial en Brasil, un nuevo conflicto se desata en relación al país vecino: una científica argentina fue detenida en San Pablo, acusada de robar material biológico de un laboratorio de virología de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp).

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Se trata de Soledad Palameta Miller, de 35 años, doctorada en Ciencias Farmacéuticas y graduada en Biotecnología por la Universidad de Rosario. El material sustraído estaba almacenado en una instalación catalogada como nivel de bioseguridad NB3, la segunda categoría de aislamiento más estricta que existe para el manejo de patógenos peligrosos.

Palameta, que no pertenecía al Instituto de Biología donde ocurrió el robo, trasladó las muestras a congeladores de la Facultad de Economía y Administración, donde fueron halladas por la Policía Federal el mismo día del arresto. El material fue enviado de inmediato al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su análisis. Según la transcripción de la audiencia judicial, el material robado era un virus.

La investigación había comenzado casi un mes antes, cuando la propia universidad detectó la falta de muestras y alertó a la Policía Federal y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Habría sido un estudiante de posgrado quien advirtió el faltante y lo reportó a la profesora Clarice Arns, responsable del laboratorio, quien habría sido la que finalmente realizó la denuncia formal.

Michael Edward Miller científico Brasil robo Unicamp San Pablo marzo 2026
Michael Edward Miller, esposo de Soledad Palameta, también es investigado en el caso.

Michael Edward Miller, esposo de Soledad Palameta, también es investigado en el caso.

La Policía Federal imputó a Palameta por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de un organismo genéticamente modificado. Sin embargo, el pasado martes, día siguiente de su detención, un juez ordenó su liberación luego de que la defensa argumentara que es madre de dos hijos. Por su parte, su marido, el también científico Michael Edward Miller, nunca llegó a ser arrestado, aunque permanece bajo investigación.

Palameta y Miller son socios en Agrotrix, una startup fundada en mayo de 2025 y radicada dentro del propio parque tecnológico de Unicamp, surgida de un programa de incubación de la universidad. La empresa se especializa en técnicas microbiológicas aplicadas a la producción agrícola y promovía en redes sociales sus capacidades para producir virus transgénicos.

Palameta fue investigadora colaboradora en el proyecto PREVIR-MCTI sobre virus zoonóticos en animales salvajes y actualmente, coordina el Laboratorio de Virología y Biotecnología Alimentaria, centrándose en líneas de investigación orientadas a la vigilancia epidemiológica y al desarrollo de diagnósticos y terapias relacionadas con virus transmitidos por alimentos y agua.

Entre sus líneas de trabajo figuraban el tratamiento de "coinfección viral" y la mejora de la calidad del agua para potenciar la flora intestinal porcina. En su perfil de LinkedIn, Miller declaraba tener experiencia en el manejo de virus de bioseguridad nivel 2 y 3, incluyendo cepas de influenza H1N1, H3N2 y H5N1. Ese mismo tipo de material era el que se manipulaba en el laboratorio donde ocurrió el robo.

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Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) afirmó que colabora con las autoridades para llevar a los responsables ante la Justicia.

Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) afirmó que colabora con las autoridades para llevar a los responsables ante la Justicia.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de Unicamp muestran el momento en que Miller sale de un laboratorio cargando cajas, coincidiendo con la desaparición de material biológico. Las muestras fueron sustraídas presuntamente sin autorización del Instituto de Biología y llevadas a la Facultad de Ingeniería de Alimentos. Las imágenes, de finales de febrero, fueron facilitadas por la universidad.

"Dada la gravedad del suceso y la naturaleza de los recursos científicos implicados, la institución contactó de inmediato con la Policía Federal (PF) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para que llevaran a cabo las investigaciones y los procedimientos periciales necesarios", indicó la institución, que aclaró que a raíz del hecho adoptó "todas las medidas pertinentes" y comenzó a colaborar con las autoridades competentes para llevar a los responsables ante la Justicia.

También destacó que "todo el material recopilado se encuentra bajo la custodia y responsabilidad legal de la Policía Federal" y se excusó de hacer comentarios sobre el contenido específico para no comprometer la investigación en curso.

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