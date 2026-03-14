Quién era Raúl Ceballos, uno de los 12 desaparecidos hallados en La Perla

Sus restos fueron encontrados en Córdoba gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, a días de cumplirse el 50º aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar argentina. Tenía 23 años, era comerciante, estudiante de ingeniería y trabajaba en la planta Fiat Materfer.

Raúl Oscar Ceballos Cantón fue una de las 12 víctimas de la última dictadura militar identificadas en el excentro clandestino La Perla, en Córdoba. A casi 50 años del golpe, su familia obtuvo una respuesta verídica sobre su paradero, tras el hallazgo de sus restos gracias al trabajo del equipo Argentino de Antropología Forense.

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La agrupación H.I.J.O.S. de Córdoba confirmó que uno de los restos encontrados pertenece Raúl, que a sus 23 años se desempeñaba como comerciante, era estudiante de ingeniería y trabajaba en la planta cordobesa de Fiat Materfer.

Fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su casa y llevado al excentro clandestino La Perla. En ese momento , la información marcaba que su estructura familiar estaba integrada por su hermana Gladys del Carmen y una hija, llamada Gladys Elizabeth Ceballos , a quien en las últimas horas se le confirmó el hallazgo de los restos de su padre.

La organización también compartió una publicación del medio La Tinta, donde habló una de las sobrinas de Adriana y Cecilia Carranza , dos mellizas que fueron secuestradas a los 18 años, durante la madrugada del 5 de mayo de 1976. El análisis forense determinó que los restos pertenecen a una de ellas, ya que comparten el mismo ADN pero no se pudo saber si se trata de Adriana o Cecilia.

" Uno de los restos corresponde al perfil genético de Adriana o Cecilia, no lo podemos saber porque eran mellizas. No sabemos quién de las dos es, ni si las dos estaban ahí o una sola ", explicaron en un audio, la identificación fue posible gracias a un diente.

Cómo funcionaba La Perla y a cuántos represores condenó la Justicia por esos crímenes de lesa humanidad

El ex director del espacio para la memoria La Perla Emiliano Fessia había afirmado en 2020 que "el 90%" de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba "en calidad de detenido desaparecido".

"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", había detallado Fessia sobre el terrorismo que ejerció el Estado durante la última dictadura en ese centro.

En 2016, tras tres años y ocho meses del inicio de la mega causa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.

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La sobreviviente Teresa Meschiatti, quien declaró en el juicio con 64 años sobre su detención, afirmó que vio a Menéndez en el CCDTyE "dos veces" y resaltó que "todo el mundo pasó por La Perla. Militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia".

Meschiatti explicó que los detenidos ilegalmente eran divididos en tres categorías: los "blancos", considerados recuperables (muy pocos); los "grises", en proceso de recuperación; y los "negros" considerados irrecuperables. Ella perteneció a esta última categoría hasta septiembre de 1977, cuando pasó a ser "blanca". El 28 de diciembre de 1978, fue liberada pero "visitada" en cualquier momento en el domicilio de sus padres en Cosquín.

En la misma causa también se investigó el terrorismo de Estado cometido en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar.

Entre 1979 y 2007 el edificio del ex CCDTyE La Perla funcionó como guarnición militar del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada 4 del III Cuerpo de Ejército. Desde 2009 funciona como un espacio para la memoria.