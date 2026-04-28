28 de abril de 2026 Inicio
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Charly García fue dado de alta tras haber sido operado de un riñón

El ícono del rock nacional, de 74 años, se retiró del Instituto Argentino del Diagnóstico después de que fuera intervenido quirúrgicamente para preservar su salud renal.

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Charly García fue dado de alta.

Charly García fue dado de alta.

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Charly García permanece internado.
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Nuevo parte médico de Charly García: "No presenta complicaciones"

García, de 74 años, había sido intervenido quirúrgicamente el 21 de abril para preservar su salud renal y ayudar a la función de los riñones. El conductor Ángel de Brito informó en LAM que el procedimiento fue pautado con anterioridad, por lo que no se trató de una urgencia médica.

En este marco, el 23 de abril el IADT había publicado un parte médico sobre el artista, en el que indicó que permanece en un buen estado de salud: "Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento".

Charly García
Charly Garc&iacute;a fue dado de alta.

Charly García fue dado de alta.

"Para llevar tranquilidad, es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento. Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre", agregó la institución en esta línea.

La nefrectomía parcial es una operación en la que los especialistas retiran únicamente la zona comprometida del riñón, en lugar de extirparlo por completo. El objetivo principal es preservar la mayor cantidad posible de tejido sano para mantener la función renal.

Suele indicarse ante tumores pequeños, quistes complejos, lesiones localizadas o determinadas alteraciones que afectan solo una parte del órgano. Esta intervención quirúrgica busca cuidar el funcionamiento renal a largo plazo. Por eso suele ser una opción valorada cuando es posible conservar tejido sano.

AC/DC: la última vez que se vio a Charly en un recital

Hace unas semanas, Charly García estuvo en River para disfrutar el show de AC/DC y sus seguidores enloquecieron al ver un video suyo en el recital de la banda australiana. El video permitió ver al ídolo muy emocionado desde la platea mientras la banda hacía vibrar el Monumental.

La grabación fue compartida por el Zorrito Von Quintiero en sus redes sociales y aprovechó para dejar una sentida reflexión sobre lo que significó compartir ese momento con su amigo. "Con el jefe flasheando esta masterclass de AC/DC", escribió el músico para describir la emoción de Charly.

El posteo del Zorrito también destacó el aguante del público local y la alegría de ver al cantante como un seguidor más frente a semejante espectáculo. "Los más grandes arriba del escenario y los más grandes abajo también", escribió para celebrar esa noche a puro rock and roll.

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