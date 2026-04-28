Debido al frío, recortan el suministro de GNC en estaciones de servicio del AMBA

Las empresas Naturgy BAN y Metrogas anunciaron que la restricción alcanza a aquellos puntos de venta que no tienen contratos de abastecimiento en modalidad "firme". El objetivo de la medida es proteger el consumo de los hogares con el comienzo de las bajas temperaturas.

La medida comenzó a regir desde las 6 de la mañana del martes.

Con el objetivo de proteger el consumo hogareño debido al comienzo del frío , las empresas proveedoras de GNC comenzaron, desde este martes a las 6, con un recorte en la venta del gas en aquellas estaciones de servicio ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no tienen contratos de abastecimiento en modalidad " firme ".

La medida, anunciada por Naturgy BAN y Metrogas , implica que las estaciones de servicio solo pueden vender hasta el volumen de gas firme contratado. Aquellas que superen dicho límite están expuestas a multas equivalentes al valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedente, consigna la información de Ámbito .

Actualmente operan en el AMBA unas 800 estaciones bajo las redes de las empresas proveedoras. De todas maneras, pese al recorte, el impacto será acotado ya que alrededor del 90% de los puntos de venta cuenta con contratos firmes, lo que le permite mantener una operatoria normal.

“Estimo que esto va a ser corto. Cuando levante un poco la temperatura, se va a neutralizar y va a volver a lo normal” , aclaró Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC.

Por la suba de la nafta, cada vez más autos se pasan al GNC: las conversiones crecieron 54% en marzo

La suba del precio de la nafta, debido al conflicto inconcluso en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo a nivel mundial, reavivó un viejo fenómeno de los 90' en Argentina: cada vez más autos se pasan al GNC para intentar reducir sus gastos. Las conversiones crecieron en marzo un 54%, pasando de 4.766 concretados en febrero, a 7.379 realizadas en el tercer mes del año.

Los datos se desprenden del informe brindado por el Enargas en su web oficial, donde además se revela que, en su comparación anual, el incremento alcanza el 70%.

El nuevo fenómeno tiene sus basamentos en los costos de ambos combustibles: en promedio, la nafta súper supera los $2.000 por litro, mientras que el metro cúbico de GNC se ubica en torno a los $790. La proyecciones marcan que abril continuará con la tendencia de los meses previos ya que a la fecha se concretaron 978 conversiones.

Ignacio Barousse, gerente de Nuevos Negocios de Gasener, explicó al medio Surtidores que “el nivel de conversiones de marzo es el más elevado desde julio de 2022” y atribuyó esta dinámica al encarecimiento de los combustibles tradicionales.