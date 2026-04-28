28 de abril de 2026 Inicio
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Se agrava el frío polar en Buenos Aires: cuál es el día en el que te vas a congelar

El SMN anunció el ingreso de un nuevo pulso de aire gélido que hará desplomar el termómetro con temperaturas por debajo de los 10 grados.

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Vientos fuertes y frío polar en la Ciudad de Buenos Aires. 

Vientos fuertes y frío polar en la Ciudad de Buenos Aires. 

  • El SMN advirtió que se viene el fin de semana largo más frío en lo que va del otoño.
  • Este martes 28 de abril la mínima será de 9°C con una máxima que no superará los 19°C.
  • El viernes 1° de mayo será el día más agradable con una temperatura máxima de 23°C.
  • Un segundo frente frío hará que las máximas caigan por debajo de los 20°C el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense enfrentarán una seguidilla de jornadas inestables, justo en la previa de un fin de semana largo que se perfila como el más frío en lo que va del otoño.

La medida comenzó a regir desde las 6 de la mañana del martes. 
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Este fenómeno, impulsado por vientos del sector sur y sudoeste, mantendrá a los porteños bajo un régimen de temperaturas invernales. De acuerdo al pronóstico, la semana presentará cambios térmicos que comenzarán a definirse a partir de este martes 28 de abril.

La jornada se mantiene fresca con una mínima de 9°C y una máxima que apenas rozará los 19°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, pero sin probabilidad de lluvias.

El pronóstico del clima en Buenos Aires

clima cielo nublado
La semana en la Ciudad de Buenos Aires se presenta con el cielo mayormente nublado.

La semana en la Ciudad de Buenos Aires se presenta con el cielo mayormente nublado.

Luego de un martes frío en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, se espera una leve recuperación térmica. El miércoles 29 de abril, el termómetro oscilará entre los 13°C y los 23°C, ofreciendo una tarde templada pero con mayor presencia de nubes.

En tanto el jueves 30, en la previa del fin de semana largo, el cielo se mantendrá nublado y la temperatura volverá a bajar levemente, ubicándose entre los 10°C de mínima y los 22°C de máxima.

El 1° de mayo, feriado por el Día del Trabajador, será uno de los días más agradables de la semana, con una mínima de 15°C y una máxima de 23°C, ideal para actividades al aire libre antes del cambio brusco.

El ingreso de un segundo frente frío mucho más marcado provocará que la temperatura máxima se desplome el fin de semana, quedando por debajo de los 20°C. La mínima rondará los 12°C el sábado, con ráfagas del sur que aumentarán la sensación de frío. Mientras que el domingo, el frío se consolida con una mínima de 9°C y una máxima que difícilmente supere los 18°C.

Ante este panorama, el SMN recomienda extremar los cuidados frente a los cambios bruscos de temperatura, especialmente para el fin de semana, cuando el aire polar se instale definitivamente en la región.

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