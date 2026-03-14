14 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Revelaron la identidad de otro desaparecido hallado en La Perla

En las últimas horas, desde HIJOS Córdoba detallaron que se trata de Raúl Ceballos. Además, encontraron restos que pertenecerían a una de las hermanas mellizas Carranza.

Por
Ex centro clandestino La Perla

Ex centro clandestino La Perla, en Córdoba. 

excentrosclandestinoscba.upc.edu.ar

Tras el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el ex centro clandestino La Perla, comenzaron a conocerse las identidades de los 12 desaparecidos secuestrados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Se suman a los ya confirmados Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes.

Te puede interesar:

La abogada de Agostina Páez advirtió que podría ser condenada a 6 años de cárcel en Brasil

Desde HIJOS Córdoba informaron que se confirmó la identidad de Raúl Oscar Ceballos Canton, una de las 12 víctimas del ex centro clandestino La Perla, a su hija Elizabeth Ceballos. Su padre fue secuestrado a los 23 años, el día 26 de agosto de 1976 de su casa.

Raúl Oscar Ceballos

La organización también compartió una publicación del medio La Tinta, donde habló una de las sobrinas de Adriana y Cecilia Carranza, dos mellizas que fueron secuestradas a los 18 años, durante la madrugada del 5 de mayo de 1976. El análisis forense determinó que los restos pertenecen a una de ellas, ya que comparten el mismo ADN pero no se pudo saber si se trata de Adriana o Cecilia.

"Uno de los restos corresponde al perfil genético de Adriana o Cecilia, no lo podemos saber porque eran mellizas. No sabemos quién de las dos es, ni si las dos estaban ahí o una sola", explicaron en un audio, la identificación fue posible gracias a un diente.

Cecilia y Adriana CARRANZA GAMBERALE
Cecilia y Adriana Carranza Gamberale.

Cecilia y Adriana Carranza Gamberale.

Confirmaron la identidad de dos desaparecidos hallados en La Perla

HIJOS Córdoba confirmó la identidad de los restos identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el ex centro clandestino La Perla. Se trata de Ramiro Bustillo Rubio, de 27 años, y Oscar Omar Reyes, de 45 años, ambos secuestrados durante la tarde del 18 de octubre de 1977.

Tras el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el ex centro clandestino La Perla, desde HIJOS Córdoba informaron que Ramiro fue secuestrado el 18 de octubre de 1977, a sus 27 años, por orden de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo del Ejército.

Según información de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, Ramiro nació en San Rafael, Mendoza, el 7 de julio de 1950, era estudiante de 4to año de la carrera de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja como obrero y militaba en el Partido Comunista (PC).

Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes 12-3-26
Ramiro Bustillo Rubio a la izquierda y Oscar Omar Reyes a la derecha.

Ramiro Bustillo Rubio a la izquierda y Oscar Omar Reyes a la derecha.

Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2)" y en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla".

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016, en la Sentencia del Juicio Megacausa "La Perla-La Ribera-D2", se trata del 7º juicio por Crímenes de Lesa Humanidad que se realizó en Córdoba a partir del 2008 y reunió un total de 22 expedientes.

A su vez, también se pudo identificar los restos óseos de Oscar Omar Reyes, de 45 años, oriundo de Banfield, provincia de Buenos Aires. Reyes nació el 29 de noviembre de 1931, era ingeniero mecánico, trabajaba como obrero para la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista (PC).

Al igual que Ramiro, fue secuestrado el 18 de octubre de 1977, cuando se dirigía en su auto a una reunión del partido. También permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2)" de la Policía de Córdoba y en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".

Noticias relacionadas

Cortes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. 

Atención conductores: habrá cortes en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana

Robo millonario en Quilmes.

Robo de película en Quilmes: se llevaron 50 millones de pesos en 75 segundos

play

Inundaciones en Tucumán: la provincia continúa en alerta amarilla por lluvias y tormentas

Avanza un frente frío y regresa el mal tiempo: rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas

Avanza un frente frío y regresa el mal tiempo: rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas

El próximo fin de semana largo se llevará a cabo entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo, gracias al feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al que se sumó el 23 como no laborable. 

Por qué habrá dos fines de semana largos consecutivos en 2026 y qué feriados cuenta

Lao-Tse propone dejar fluir los cambios de la vida y aceptar el movimiento. 

Lao-Tse, filósofo: "La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos, resistirse solo crea dolor"

Rating Cero

Ian Lucas dijo que la diferencia de edad le pesó al momento de vincularse con Evangelina Anderson.

Ian Lucas confirmó por que no se enamoró de Evangelina Anderson: el escandaloso motivo

Ese éxito demostró que el público global estaba listo para nuevas protagonistas dentro del género de superhéroes, abriendo la puerta a futuras producciones centradas en personajes femeninos.

Este es el personaje que cambió la historia de Marvel en los cines con un nuevo enfoque: ¿fue efectivo?

Un jefe en pañales (The Boss Baby) es una comedia animada de DreamWorks sobre Tim, un niño de 7 años celoso de su nuevo hermano.
play

Cuál es la trama de Un jefe en pañales, la película que volvió a las tendencias de Netflix y es perfecta para ver en familia

Margot Robbie estrenó un corte lob con flequillo en París.

La impresionante transformación de Margot Robbie: dejó a todos con la boca abierta

Carmiña y Sol Pérez tuvieron un tenso intercambio en el debate de Gran Hermano. 

El tenso cruce entre Sol Pérez y Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano por racismo

Los hermanitos recibieron una advertencia por las infracciones al reglamento. 

Gran Hermano lanzó un ultimátum a los jugadores por romper una regla clave

últimas noticias

Ex centro clandestino La Perla, en Córdoba. 

Revelaron la identidad de otro desaparecido hallado en La Perla

Hace 24 minutos
La causa de YPF se desarrolla en Nueva York.

El Gobierno de EEUU reforzó su apoyo a la Argentina en el juicio por YPF

Hace 42 minutos
play

La abogada de Agostina Páez advirtió que podría ser condenada a 6 años de cárcel en Brasil

Hace 49 minutos
Trump continúa con las amenazas.

Trump instó a otros países a enviar barcos al estrecho de Ormuz y advirtió que "EEUU bombardeará sin cesar"

Hace 57 minutos
Matías Almeyda, contundente contra la guerra.

Almeyda, sobre el fútbol y la indiferencia con la guerra: "El negocio tiene que seguir..."

Hace 1 hora