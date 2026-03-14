Revelaron la identidad de otro desaparecido hallado en La Perla

En las últimas horas, desde HIJOS Córdoba detallaron que se trata de Raúl Ceballos. Además, encontraron restos que pertenecerían a una de las hermanas mellizas Carranza.

Tras el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el ex centro clandestino La Perla, comenzaron a conocerse las identidades de los 12 desaparecidos secuestrados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Se suman a los ya confirmados Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes .

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Desde HIJOS Córdoba informaron que se confirmó la identidad de Raúl Oscar Ceballos Canton , una de las 12 víctimas del ex centro clandestino La Perla, a su hija Elizabeth Ceballos. Su padre fue secuestrado a los 23 años, el día 26 de agosto de 1976 de su casa.

La organización también compartió una publicación del medio La Tinta, donde habló una de las sobrinas de Adriana y Cecilia Carranza , dos mellizas que fueron secuestradas a los 18 años, durante la madrugada del 5 de mayo de 1976. El análisis forense determinó que los restos pertenecen a una de ellas, ya que comparten el mismo ADN pero no se pudo saber si se trata de Adriana o Cecilia.

" Uno de los restos corresponde al perfil genético de Adriana o Cecilia, no lo podemos saber porque eran mellizas. No sabemos quién de las dos es, ni si las dos estaban ahí o una sola ", explicaron en un audio, la identificación fue posible gracias a un diente.

HIJOS Córdoba confirmó la identidad de los restos identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el ex centro clandestino La Perla. Se trata de Ramiro Bustillo Rubio , de 27 años, y Oscar Omar Reyes , de 45 años, ambos secuestrados durante la tarde del 18 de octubre de 1977.

Tras el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el ex centro clandestino La Perla, desde HIJOS Córdoba informaron que Ramiro fue secuestrado el 18 de octubre de 1977, a sus 27 años, por orden de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo del Ejército.

Según información de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, Ramiro nació en San Rafael, Mendoza, el 7 de julio de 1950, era estudiante de 4to año de la carrera de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja como obrero y militaba en el Partido Comunista (PC).

Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes 12-3-26 Ramiro Bustillo Rubio a la izquierda y Oscar Omar Reyes a la derecha.

Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2)" y en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla".

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016, en la Sentencia del Juicio Megacausa "La Perla-La Ribera-D2", se trata del 7º juicio por Crímenes de Lesa Humanidad que se realizó en Córdoba a partir del 2008 y reunió un total de 22 expedientes.

A su vez, también se pudo identificar los restos óseos de Oscar Omar Reyes, de 45 años, oriundo de Banfield, provincia de Buenos Aires. Reyes nació el 29 de noviembre de 1931, era ingeniero mecánico, trabajaba como obrero para la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista (PC).

Al igual que Ramiro, fue secuestrado el 18 de octubre de 1977, cuando se dirigía en su auto a una reunión del partido. También permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2)" de la Policía de Córdoba y en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".