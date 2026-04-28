Murió un jugador de pádel argentino de 27 años en un accidente de tránsito

El jugador de pádel Brayan Alexis Tato Torres falleció a sus 27 años mientras circulaba en un auto a gran velocidad en el Anillo Periférico de Tegucigalpa en Honduras. Según el informe de la Dirección Nacional de Vialidad, iba de acompañante.
Brayan Alexis Torres viajaba como acompañante en un auto que iba a gran velocidad enla ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de ese país.
El jugador de pádel Brayan Alexis Tato Torres falleció a sus 27 años mientras circulaba en un auto a gran velocidad en el Anillo Periférico de Tegucigalpa en Honduras. Según el informe de la Dirección Nacional de Vialidad, iba de acompañante.
La conductora del vehículo manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control y chocó con la parte trasera de un tractor que estaba parado en la ruta. Según el reporte policial, el deportista quedó atrapado en el vehículo entre los hierros del auto y debió ser rescatado por los Bomberos.
Se confirmó que murió en el acto como consecuencia del impacto, mientras que la conductora sobrevivió y será imputada por homicidio con dolo eventual.
Torres era oriundo de Naschel, San Luis, y había desarrollado su carrera deportiva en Argentina. Con el pádel se consagró campeón en México y fue N°1 del ranking en Panamá. En 2025 se había instalado en Honduras para seguir compitiendo en su carrera profesional.