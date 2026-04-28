Murió un jugador de pádel argentino de 27 años en un accidente de tránsito Brayan Alexis Torres viajaba como acompañante en un auto que iba a gran velocidad enla ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de ese país. Por + Seguir en







Murió Brayan Alexis Torres a los 27 años. Redes sociales

El jugador de pádel Brayan Alexis Tato Torres falleció a sus 27 años mientras circulaba en un auto a gran velocidad en el Anillo Periférico de Tegucigalpa en Honduras. Según el informe de la Dirección Nacional de Vialidad, iba de acompañante.

La conductora del vehículo manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control y chocó con la parte trasera de un tractor que estaba parado en la ruta. Según el reporte policial, el deportista quedó atrapado en el vehículo entre los hierros del auto y debió ser rescatado por los Bomberos.

Se confirmó que murió en el acto como consecuencia del impacto, mientras que la conductora sobrevivió y será imputada por homicidio con dolo eventual.