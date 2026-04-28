28 de abril de 2026 Inicio
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Murió un jugador de pádel argentino de 27 años en un accidente de tránsito

Brayan Alexis Torres viajaba como acompañante en un auto que iba a gran velocidad enla ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de ese país.

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Murió Brayan Alexis Torres a los 27 años.

Murió Brayan Alexis Torres a los 27 años.

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El jugador de pádel Brayan Alexis Tato Torres falleció a sus 27 años mientras circulaba en un auto a gran velocidad en el Anillo Periférico de Tegucigalpa en Honduras. Según el informe de la Dirección Nacional de Vialidad, iba de acompañante.

Tomás Orihuela tenía 19 años.
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La conductora del vehículo manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control y chocó con la parte trasera de un tractor que estaba parado en la ruta. Según el reporte policial, el deportista quedó atrapado en el vehículo entre los hierros del auto y debió ser rescatado por los Bomberos.

Se confirmó que murió en el acto como consecuencia del impacto, mientras que la conductora sobrevivió y será imputada por homicidio con dolo eventual.

Torres era oriundo de Naschel, San Luis, y había desarrollado su carrera deportiva en Argentina. Con el pádel se consagró campeón en México y fue N°1 del ranking en Panamá. En 2025 se había instalado en Honduras para seguir compitiendo en su carrera profesional.

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