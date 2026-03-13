13 de marzo de 2026 Inicio
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Confirmaron la identidad de dos desaparecidos hallados en La Perla

Desde HIJOS Córdoba informaron que se trata de Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, ambos secuestrados y desaparecidos en el excentro clandestino.

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Excavaciones realizadas en La Perla que concluyeron con la identificación de 12 detenidos-desaparecidos.

Excavaciones realizadas en La Perla que concluyeron con la identificación de 12 detenidos-desaparecidos.

Reyes, uno de los desaparecidos identificados.
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Tras el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el ex centro clandestino La Perla, desde HIJOS Córdoba informaron que Ramiro fue secuestrado el 18 de octubre de 1977, a sus 27 años, por orden de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del III Cuerpo del Ejército.

Según información de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, Ramiro nació en San Rafael, Mendoza, el 7 de julio de 1950, era estudiante de 4to año de la carrera de ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja como obrero y militaba en el Partido Comunista (PC).

Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes 12-3-26
Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes.

Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes.

Permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2)" y en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla".

Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016, en la Sentencia del Juicio Megacausa "La Perla-La Ribera-D2", se trata del 7º juicio por Crímenes de Lesa Humanidad que se realizó en Córdoba a partir del 2008 y reunió un total de 22 expedientes.

A su vez, también se pudo identificar los restos óseos de Oscar Omar Reyes, de 45 años, oriundo de Banfield, provincia de Buenos Aires. Reyes nació el 29 de noviembre de 1931, era ingeniero mecánico, trabajaba como obrero para la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista (PC).

Al igual que Ramiro, fue secuestrado el 18 de octubre de 1977, cuando se dirigía en su auto a una reunión del partido. También permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2)" de la Policía de Córdoba y en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".

Confirman la identidad de uno de los desaparecidos hallados en la Perla: "Después de tantos años pensé que no lo iban a encontrar"

María Soledad es hija de Mario Alberto Nívoli, secuestrado por la dictadura en 1977, y confirmó que sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense entre los hallados en el ex centro clandestino La Perla en Córdoba. "Ya no soy hija de un desaparecido", afirmó este jueves.

"Es una sensación enorme de justicia", compartió María Soledad en radio Cadena3 tras casi 50 años de incertidumbre y detalló: "Decirles a quienes secuestraron y mataron a mi papá que ya no pueden seguir cometiendo ese crimen. Lo siguieron cometiendo durante todos estos años al mantenerlo desaparecido".

Mario Alberto Nívoli
Mario Alberto Nívoli.

Mario Alberto Nívoli.

"Lo primero que sentí fue un llanto explosivo. Estaba saliendo de la escuela de mi hijo Emiliano, que tiene ocho años, cuando me llamó el abogado Ramiro Fresneda. Nunca pensé que esa llamada iba a ser por esto", reconoció.

La mujer también sintió "alivio" y "una paz que nunca había sentido" porque, finalmente, conoció la verdad sobre el destino de su padre. "Una certeza apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto", concluyó.

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