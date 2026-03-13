Quién era Oscar Omar Reyes, uno de los 12 desaparecidos hallados en La Perla

A casi 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar argentina, el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró e identificó a Oscar Omar Reyes, quien tenía 45 años y fue secuestrado el 18 de octubre de 1977.

Oscar Omar Reyes fue una de las 12 víctimas de la última dictadura militar identificadas en el excentro clandestino La Perla. A casi 50 años del golpe la familia de Reyes obtuvo una respuesta sobre su paradero, tras ser visto por última vez en la capital cordobesa el 18 de octubre de 1977 .

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Tenía 45 años, era oriundo de Banfield, provincia de Buenos Aires, nació el 29 de noviembre de 1931, era ingeniero mecánico , trabajaba como obrero para la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista (PC).

Al igual que Ramiro Bustillo Rubio, identificado también junto a Reyes, fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 , cuando se dirigía en su auto a una reunión del partido.

También permaneció cautivo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2)" de la Policía de Córdoba y en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".

La hija de Mario Alberto Nívoli , María Soledad , era una bebé cuando un grupo de militares argentinos se llevó a su padre de su casa en General Paz. Este jueves, casi 50 años después, la mujer confirmó que los restos de Mario fueron identificados entre las 12 personas que se hallaron en los alrededores del ex centro clandestino La Perla .

Mario tenía 28 años cuando lo secuestraron, era oriundo de la localidad cordobesa de Ucacha, pero había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y militado en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

En Santa Fe no solo estudió, sino que también se casó con Graciela, con quien tuvo a Mariano y María Soledad, y luego se mudaron a Concordia y a Córdoba. Según el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, el joven trabajaba de técnico electricista y sus compañeros le decían "Tito".

El grupo de tareas lo detuvo ilegalmente frente a su familia. Su destino fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla en Córdoba, bajo la órbita del militar Luciano Benjamín Menéndez.

Los represores responsables de este espacio fueron sentenciados el 25 de agosto de 2016 en la megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Menéndez falleció menos de dos años después en febrero de 2018, se trataba del militar argentino con más cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Acumuló 13.