30 de abril de 2026 Inicio
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Caso Fernando Báez Sosa: nuevo revés judicial para las defensas de los rugbiers

La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por los abogados de los condenados, al considerar que aún restan instancias por resolver en la Justicia bonaerense. El fallo mantiene firme la condena por el crimen ocurrido en Villa Gesell en 2020.

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Rugbiers condenados por “homicidio doblementeagravado por el concurso premeditado de dos o más personas ypor alevosía.

Rugbiers condenados por “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía.

La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por la defensa de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en 2020, un fallo que complica a los acusados y mantiene firme la condena. Para el máximo tribunal aún restan instancias por resolver en la Justicia bonaerense, por lo que considera inadmisible la estrategia planteada por los abogados.

La Justicia condenó al banco por el hecho.
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Las presentaciones fueron impulsadas por los defensores de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y los hermanos Luciano y Ciro Pertossi, bajo la representación de Hugo José Tomei, luego de que el Tribunal de Casación bonaerense desestimara distintos cuestionamientos.

En ese contexto, los abogados intentaron alcanzar a la Corte Suprema nacional a pesar de que aún no existe una sentencia firme ni una resolución definitiva por parte de la Justicia bonaerense.

El máximo tribunal, compuesto por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resolvió rechazar los recursos al entender que no correspondía intervenir en esta etapa del proceso. En esa misma línea, también fue descartada la presentación de Máximo Thomsen, impulsada por su abogado Francisco Oneto, por no cumplir con los requisitos formales.

Máximo Thomsen y Matías Benicelli Báez Sosa

Durante el trámite, además, Lucas Pertossi solicitó la nulidad de su condena alegando que había recibido una defensa deficiente. Incluso, el propio Hugo José Tomei presentó un escrito para respaldar su actuación profesional.

Cabe recordar que, el 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral de Dolores condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados - Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli - y a 15 años de cárcel a Ayrton Violaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli.

En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las perpetuas pero eliminó el agravante de alevosía. Esa resolución fue apelada y aún resta la definición de la Corte bonaerense antes de que el expediente pueda llegar al máximo tribunal nacional.

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