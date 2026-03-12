Quién era Mario Alberto Nívoli, el primer identificado entre los 12 desaparecidos hallados en La Perla

El cordobés fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su casa familiar y detenido en el centro clandestino La Perla, a cargo del militar Luciano Benjamín Menéndez.

La hija de Mario Alberto Nívoli , María Soledad , era una bebé cuando un grupo de militares argentinos se llevó a su padre de su casa en General Paz. Este jueves, casi 50 años después, la mujer confirmó que los restos de Mario fueron identificados entre las 12 personas que se hallaron en los alrededores del ex centro clandestino La Perla .

Mario tenía 28 años cuando lo secuestraron, era oriundo de la localidad cordobesa de Ucacha, pero había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y militado en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

En Santa Fe no solo estudió, sino que también se casó con Graciela, con quien tuvo a Mariano y María Soledad, y luego se mudaron a Concordia y a Córdoba. Según el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, el joven trabajaba de técnico electricista y sus compañeros le decían "Tito" .

El grupo de tareas lo detuvo ilegalmente frente a su familia. Su destino fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla en Córdoba, bajo la órbita del militar Luciano Benjamín Menéndez .

Los represores responsables de este espacio fueron sentenciados el 25 de agosto de 2016 en la megacausa "La Perla-La Ribera-D2" . Menéndez falleció menos de dos años después en febrero de 2018, se trataba del militar argentino con más cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Acumuló 13.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 711 personas en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.

Qué dijo la hija de Mario Alberto Nívoli sobre el hallazgo de los restos

"Es una sensación enorme de justicia", compartió María Soledad en radio Cadena3 tras casi 50 años de incertidumbre y detalló: "Decirles a quienes secuestraron y mataron a mi papá que ya no pueden seguir cometiendo ese crimen. Lo siguieron cometiendo durante todos estos años al mantenerlo desaparecido".

"Lo primero que sentí fue un llanto explosivo. Estaba saliendo de la escuela de mi hijo Emiliano, que tiene ocho años, cuando me llamó el abogado Ramiro Fresneda. Nunca pensé que esa llamada iba a ser por esto", reconoció.

La mujer también sintió "alivio" y "una paz que nunca había sentido" porque, finalmente, conoció la verdad sobre el destino de su padre. "Una certeza apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto", concluyó.