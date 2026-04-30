30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Choque y doble vuelco en Mataderos: hay seis personas heridas

El hecho se produjo entre una camioneta y un auto, que sufrieron daños. Entre los afectados se encuentran menores, quienes también fueron asistidos.

Por

El hecho se produjo en Mataderos.

Al menos seis personas sufrieron heridas luego de un choque entre una camioneta y un auto en el barrio porteño de Mataderos, por lo que fueron asistidos por un grupo de médicos. Entre las personas afectadas se encontraban menores, quienes también debieron ser atendidos.

José Eduardo Figueroa, abogado.
Te puede interesar:

Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

El hecho se registró en el cruce de las calles José León Suárez y José Enrique Rodó, donde el personal de Bomberos, Policía de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un operativo por el choque y vuelco en la zona. Los involucrados fueron una camioneta Ford Ranger, en el que circulaban una mujer y sus dos hijos, y un auto Chevrolet Agile en el que iban a bordo un matrimonio y un menor. Además, un tercer vehículo sufrió daños.

Embed

En tanto, pese al suceso, los ocupantes lograron salir por sus propios medios y fueron colocados sobre tablas rígidas con collar cervical para evaluarlos.

En este marco, dos personas mayores y un menor fueron trasladados al Hospital Santojanni con politraumatismos. Por su parte, una mujer y sus dos hijos, quienes estaban en el otro vehículo, fueron transportados hacia el Hospital Vélez Sarsfield debido a que recibieron el mismo diagnóstico.

Video: así fue el momento en que un cartel aplastó y mató a un policía en Flores

Se dieron a conocer las imágenes del momento en que un cartel aplastó y mató a un policía de la Ciudad el lunes en el barrio porteño de Flores después de que fuera golpeado por un cartel de señalización que cayó desde la Autopista 25 de Mayo.

El hecho se produjo este lunes por la tarde en la intersección de las calles Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, justo donde se ubica una garita de la Comisaría Vecinal 7A donde la víctima trabajaba. De acuerdo a lo que detalló la Policía de la Ciudad el impacto se dio cuando un camión que circulaba sobre la autopista, sentido al centro, perdió el control e impactó contra el guardarraíl por causas que aún se investigan.

“El camión venía circulando sobre la Autopista 25 de Mayo sentido al centro, pierde el control a la altura de Carabobo y chocó contra la defensa de la autopista, que contuvo que cayera. En su andar, golpeó un poste que sostenía un cartel vial y si bien no lo tiró, lo dejó inclinado. Otro camión que venía más atrás le pegó al cartel que estaba inclinado, lo tiró y le pegó al policía”, explicó el periodista Paulo Kablan en Argenzuela por C5N apenas se dio a conocer la noticia.

Ahora en la breve filmación que trascendió se puede ver a la víctima junto a otros dos compañeros que al momento de escuchar el ruido y observar para arriba salen corriendo en dirección contraria el efectivo fallecido y logran esquivar los hierros que cayeron sobre algunos vehículos que estaban estacionado. Sin embargo, el policía intenta escapar entre los autos y la estructura le cae sobre sobre él.

Embed - Un POLICÍA fue APLASTADO por un cartel que CAYÓ en la AU 25 de Mayo

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Luis Herrera fue encontrado sin vida.

Encontraron el cuerpo del otro pescador desaparecido en el Río de la Plata

Nadine Gervas es una nueva denunciante contra Federico Nicolás Balbuena.

El golpeador de Pilar sumó una nueva denuncia: "Quedé embarazada a raíz de su abuso"

La pintada en chino en la persiana del supermercado: Si abrís el local, te matamos.

"Si abrís el local te matamos": la amenaza mafiosa a un supermercadista chino que terminó con dos detenidos

El asesinato se produjo en la calle 37, entre 9 y 10.

Crimen en La Plata: hallaron muerta a una mujer en un cotillón y detuvieron al dueño del local

La Justicia también investiga si el repartidor poseía permiso para portar armas.

Video: un repartidor disparó contra dos delincuentes que quisieron robarle la moto mientras cargaba nafta

Sergio Navarro está acusado de haber asesinado a su pareja, Ada Barroso.

La insólita defensa de un hombre acusado de asesinar a su pareja mientras tenían sexo: "Soy gordo y la aplasté sin querer"

Rating Cero

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

El caso generó repercusión no solo por la extensa historia que llevan compartiendo.

Pablo Lescano se habría separado tras más de 20 años de relación: ¿qué sucedió?

Construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios.

No se puede creer: de qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Pampita y Juli Poggio en la alfombra roja.

La impresionante transformación de Pampita y Juli Poggio para un importante evento: así se ven con sus cambios de look

últimas noticias

El proyecto fue presentado tras la censura en la Casa Rosada.

Tras la censura, presentaron un proyecto para crear salas de periodistas en los tres poderes del Estado

Hace 38 minutos
La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Hace 55 minutos
Parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

"Acto de piratería": Israel abordó parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza y detuvo 175 activistas

Hace 1 hora
Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

Hace 1 hora
José Eduardo Figueroa, abogado.

Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

Hace 1 hora