Choque y doble vuelco en Mataderos: hay seis personas heridas

El hecho se produjo entre una camioneta y un auto, que sufrieron daños. Entre los afectados se encuentran menores, quienes también fueron asistidos.

Al menos seis personas sufrieron heridas luego de un choque entre una camioneta y un auto en el barrio porteño de Mataderos , por lo que fueron asistidos por un grupo de médicos. Entre las personas afectadas se encontraban menores, quienes también debieron ser atendidos.

El hecho se registró en el cruce de las calles José León Suárez y José Enrique Rodó, donde el personal de Bomberos, Policía de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un operativo por el choque y vuelco en la zona. Los involucrados fueron una camioneta Ford Ranger, en el que circulaban una mujer y sus dos hijos, y un auto Chevrolet Agile en el que iban a bordo un matrimonio y un menor. Además, un tercer vehículo sufrió daños.

En tanto, pese al suceso, los ocupantes lograron salir por sus propios medios y fueron colocados sobre tablas rígidas con collar cervical para evaluarlos.

En este marco, dos personas mayores y un menor fueron trasladados al Hospital Santojanni con politraumatismos. Por su parte, una mujer y sus dos hijos, quienes estaban en el otro vehículo, fueron transportados hacia el Hospital Vélez Sarsfield debido a que recibieron el mismo diagnóstico.

Video: así fue el momento en que un cartel aplastó y mató a un policía en Flores

Se dieron a conocer las imágenes del momento en que un cartel aplastó y mató a un policía de la Ciudad el lunes en el barrio porteño de Flores después de que fuera golpeado por un cartel de señalización que cayó desde la Autopista 25 de Mayo.

El hecho se produjo este lunes por la tarde en la intersección de las calles Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, justo donde se ubica una garita de la Comisaría Vecinal 7A donde la víctima trabajaba. De acuerdo a lo que detalló la Policía de la Ciudad el impacto se dio cuando un camión que circulaba sobre la autopista, sentido al centro, perdió el control e impactó contra el guardarraíl por causas que aún se investigan.

“El camión venía circulando sobre la Autopista 25 de Mayo sentido al centro, pierde el control a la altura de Carabobo y chocó contra la defensa de la autopista, que contuvo que cayera. En su andar, golpeó un poste que sostenía un cartel vial y si bien no lo tiró, lo dejó inclinado. Otro camión que venía más atrás le pegó al cartel que estaba inclinado, lo tiró y le pegó al policía”, explicó el periodista Paulo Kablan en Argenzuela por C5N apenas se dio a conocer la noticia.

Ahora en la breve filmación que trascendió se puede ver a la víctima junto a otros dos compañeros que al momento de escuchar el ruido y observar para arriba salen corriendo en dirección contraria el efectivo fallecido y logran esquivar los hierros que cayeron sobre algunos vehículos que estaban estacionado. Sin embargo, el policía intenta escapar entre los autos y la estructura le cae sobre sobre él.