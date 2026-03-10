Silvana Turner, coordinadora del hallazgo de restos de desaparecidos en La Perla: "Intentaron ocultarlos"

Tras más de tres décadas de trabajo en el Equipo Argentino de Antropología Forense, la antropóloga Silvana Turner coordinó la reciente campaña de excavaciones en el ex centro clandestino La Perla, en Córdoba, donde fueron hallados restos de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura.

Silvana Turner lleva más de 37 años integrando el Equipo Argentino de Antropología Forense . Se incorporó en 1988, cuatro años después de la creación de la institución, cuando todavía era estudiante de Antropología, y todos los focos el equipo estaban puestos en la identificación de personas desaparecidas durante la feroz dictadura militar que terminó en 1983.

Desde entonces, Silvana ha ocupado distintos roles y realizado en distintos países del mundo labores de identificación de víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa , procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes y catástrofes.

Durante el año pasado, Turner fue la coordinadora de la campaña de búsqueda y recuperación arqueológica de personas desaparecidas en el centro clandestino cordobés La Perla, uno de los más infaustos de los casi 800 que funcionaron en el régimen instaurado en 1976.

Como fruto de esa tarea del EAAF, este martes se anunció oficialmente el hallazgo de 12 personas asesinadas durante el régimen militar en La Perla, cuyos restos fueron encontrados de forma desarticulada y desperdigada, lo que da cuenta de la intención de ocultamiento por parte de las fuerzas armadas del destino de estas personas, que hasta hoy eran buscadas por sus familias.

En una entrevista con C5N , Silvana narró la trastienda de este importante hallazgo y celebró la posibilidad de "saldar deudas" humanas con Córdoba, una de las provincias que más afectadas fueron la represión y el plan sistemático de desaparición de personas.

¿Por qué se buscaban aún restos de desaparecidos en La Perla, a 50 años del golpe de Estado?

Tiene que ver con diversas denuncias sobre posibles entierros clandestinos en ese lugar, por lo que comenzó un proceso de recopilación de información testimonial que permitió acotar el área de búsqueda dentro de un territorio extremadamente amplio que, de otro modo, sería muy difícil de investigar. Este es un trabajo que se desarrolla en Córdoba desde 2004, en el predio de La Perla, un espacio de aproximadamente 14.000 hectáreas que forma parte de instalaciones del Ejército.

A partir de esos datos se inició una etapa de investigación preliminar que luego permitió avanzar con las excavaciones. Fue así que desde el año pasado, tras lograr una delimitación más precisa de la zona a investigar, comenzaron los trabajos en un sector conocido como La Loma del Torito.

Captura

¿Se trataba de una fosa común?

No. En ese lugar se hallaron restos humanos dispersos y desarticulados. Se trata de fragmentos mezclados entre sí, lo que indica que no se está ante una fosa común intacta. Por el contrario, las evidencias sugieren que hubo una alteración de las fosas originales. Este hallazgo coincide con versiones previas que señalaban que los lugares de enterramiento en La Perla habrían sido posteriormente removidos con la intención de ocultar esos entierros. Los restos encontrados constituyen, precisamente, indicios de esa maniobra.

¿Ya están identificadas las personas encontradas allí?

Actualmente, los restos encontrados continúan siendo cotejados con los datos aportados por familiares al banco de datos genéticos del Equipo Argentino de Antropología Forense. Las 12 identificaciones logradas hasta el momento son consideradas científicamente indudables. El juzgado se encuentra notificando a las familias en estos días, y serán ellas quienes decidan en cada caso si desean hacer públicas las identidades de las personas identificadas. Es importante decir que no se encontraron cuerpos completos. Los vínculos con los perfiles genéticos almacenados en el banco de datos se realizaron a partir de fragmentos óseos recuperados durante las excavaciones.

Lo que se anunció recientemente corresponde a los primeros resultados de la investigación, aunque todavía no se han concluido las tareas de identificación genética. La búsqueda no está agotada y las excavaciones continuarán durante este año. El juzgado a cargo de la causa informó estas primeras identificaciones y existe una gran expectativa sobre los hallazgos que puedan producirse en los próximos meses.

Supongo que tras casi 40 años en el EAAF, la piel se te habrá ido endureciendo, pero imagino que habrá sido muy conmovedor para todos ustedes este hallazgo.

Para nosotros es un trabajo muy importante y profundamente movilizador. La certeza de haber encontrado restos de personas desaparecidas es un momento muy particular, porque abre la expectativa de poder identificar a seres humanos que tuvieron una vida, una historia y una familia que todavía las está buscando. Si el EAAF tenía una deuda pendiente con Córdoba, que fue una de las provincias más afectadas por el terrorismo de Estado, este trabajo representa un paso importante para seguir reconstruyendo lo ocurrido y aportar respuestas.