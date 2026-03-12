Confirman la identidad de uno de los desaparecidos hallados en la Perla: "Después de tantos años pensé que no lo iban a encontrar"

María Soledad Nívoli contó cómo se enteró que uno de los 12 detenidos-desaparecidos identificados en el centro clandestino de detención La Perla se trataba de su papá, Mario Alberto Nívoli, secuestrado por un grupo de tareas en 1977.

Excavaciones realizadas en La Perla que concluyeron con la identificación de 12 detenidos-desaparecidos.

María Soledad es hija de Mario Alberto Nívoli , secuestrado por la dictadura en 1977, y confirmó que sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense entre los hallados en el ex centro clandestino La Perla en Córdoba. " Ya no soy hija de un desaparecido ", afirmó este jueves.

" Es una sensación enorme de justicia ", compartió María Soledad en radio Cadena3 tras casi 50 años de incertidumbre y detalló: "Decirles a quienes secuestraron y mataron a mi papá que ya no pueden seguir cometiendo ese crimen . Lo siguieron cometiendo durante todos estos años al mantenerlo desaparecido".

" Lo primero que sentí fue un llanto explosivo . Estaba saliendo de la escuela de mi hijo Emiliano, que tiene ocho años, cuando me llamó el abogado Ramiro Fresneda. Nunca pensé que esa llamada iba a ser por esto ", reconoció.

La mujer también sintió "alivio" y "una paz que nunca había sentido" porque, finalmente, conoció la verdad sobre el destino de su padre. "Una certeza apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto ", concluyó.

Fuentes judiciales confirmaron a C5N que Nívoli es uno de los 12 detenidos-desaparecidos identificados en el marco de una investigación del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja . Las 11 familias restantes todavía no hicieron pública la identidad del resto de los cuerpos encontrados.

"Cambia todo para nosotros, pero también para nuestra comunidad, para nuestra sociedad. Es la certeza de que había que seguir buscando y de que esto recién empieza, porque hay muchos más allí", remarcó, esperanzada la hija de Mario Alberto después de reconocer que por un momento "había cerrado la esperanza".

Los tiempos de la Justicia y la falta de respuestas que derivan de esa demora casi la alejan de descubrir qué le había sucedido a su padre. "Pensé que después de tantos años no lo iban a encontrar. Pero ante la insistencia de muchos de seguir buscando, volvimos a creer", describió.

Quién era Mario Alberto Nívoli

Nívoli era oriundo de Ucacha, era estudiante y tenía 28 años cuando fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 por un grupo de represores que irrumpió en la casa familiar del barrio General Paz, donde vivía con su esposa, su hijo mayor Mariano y su bebé, María Soledad.

El joven había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y militado en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Trabajaba como técnico electricista.

"Nos criamos con una madre y unos abuelos amorosos, con tíos que siempre nos transmitieron la importancia de militar la memoria, la verdad y la justicia", señaló María Soledad casi cinco décadas más tarde.