30 de abril de 2026 Inicio
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Contrabando: Gendarmería detuvo a un taxista con más de 300 ampollas de fentanilo

Un operativo de control sobre la Ruta Provincial 34, a la altura de Corrientes, terminó con la detención de un hombre que viajaba solo y trasladaba un cargamento de fentanilo proveniente de Paraguay. Los efectivos incautaron tres cajas con ampollas que estaban ocultas debajo de los asientos.

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El hombre viajaba solo y sin autorización para transportar las ampollas de fentanilo. 

El hombre viajaba solo y sin autorización para transportar las ampollas de fentanilo. 

Gendarmería Nacional detuvo en Corrientes a un taxista que transportaba 300 ampollas de fentanilo procedentes de Paraguay, ocultas bajo el asiento de su vehículo. El sujeto viajaba solo y sin documentación que avalara la tenencia de los opioides sintéticos. Los efectivos incautaron tres cajas y el hombre quedó a disposición de la Justicia.

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El procedimiento se realizó sobre la Ruta Provincial N° 34, a la altura del cementerio Santo Tomás, cuando efectivos del Escuadrón 47 "Ituzaingó" interceptaron un Chevrolet Classic ploteado de taxi. El conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia ya que no contaba con documentación para transportar la droga, cuyo efecto es 100 veces más potente que la morfina.

Especialistas de Criminalística inspeccionaron las tres cajas y verificaron un total de 300 ampollas de 2 miligramos cada una. El test de orientación realizado en el lugar confirmó la presencia de fentanilo, elaborado en un laboratorio de Paraguay.

300 ampollas de fentanilo en un taxi

El caso genera preocupación debido al creciente ingreso irregular de opioides a la Argentina, en su mayoría procedentes de la zona de la Triple Frontera, donde la regulación y monitoreo de estos productos resulta prácticamente inexistente.

La causa del taxista se encuentra bajo investigación y la lleva la Fiscalía Federal de Corrientes, que ordenó la incautación de las ampollas, el decomiso del vehículo y la detención del chofer bajo régimen de incomunicación.

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