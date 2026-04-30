Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

La Justicia consideró probado que José Eduardo Figueroa asesinó a su esposa en 2023, pese a los intentos de la defensa de acreditar un accidente o un estado de emoción violenta.

La Justicia de Salta condenó al abogado José Eduardo Figueroa a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedras , que cometió el 4 de agosto de 2023 en el exclusivo country El Tipal en Villa San Lorenzo. El delito fue calificado como "un homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género".

La fiscalía sostuvo desde el inicio que se trató de un femicidio atravesado por una relación marcada por el control, la violencia psicológica y el sometimiento. Durante los alegatos finales, la fiscal María Luján Sodero Calvet afirmó que el acusado "sabía lo que hacía" y consideró acreditado que asesinó a su esposa de manera intencional.

Además, el juzgado suspendió la comunicación de Figueroa con sus tres hijos menores de edad hasta que se conozca la condena definitiva en sede penal. Figueroa continuará preso en la Unidad Carcelaria N°1.

La causa tuvo un fuerte respaldo pericial y científico. La autopsia determinó que la víctima murió por asfixia mecánica producto de estrangulamiento y sofocación . Los especialistas indicaron además que la víctima presentaba más de 40 lesiones en distintas partes del cuerpo y signos de defensa.

Según el medio tucumano La Gaceta, la defensa intentó sostener la hipótesis de un accidente o un estado de emoción violenta , pero la fiscalía y la querella rechazaron esa versión apoyándose en las pruebas forenses, los testimonios y los antecedentes de violencia dentro de la pareja.

También se expusieron mensajes y audios enviados por el acusado tras el hecho, además de intentos por instalar la idea de una muerte accidental. Por ejemplo, a su suegra le pidió que cuidara a sus hijos, que no resienta a su familia y reconoció: "María, perdón, no aguantaba más. La verdad que con Mer nos hicimos mucho daño. Yo hace mucho que vengo sufriendo mucho con ella también... ya ni siquiera como padre funcionaba, no iba a poder seguir".

El femicida declaró que su esposa le había sido infiel y que ella le pidió "una separación tranquila", a raíz de ese hecho se angustió y empezó a tomar pastillas para dormir. La mañana en que la mató y luego intentó suicidarse todo comenzó con una discusión. "Me nublé, la agarré como para zamarrearla", detalló sobre el momento del crimen.

"Le dije: 'Te la pasas afuera, ¿de qué te quejas?'. Y ella me dijo: 'Bueno, en algún lado la tengo que pasar bien'. Punto. Me nublé, la agarré como para zamarrearla. Nos fuimos agarrados contra el baño, forcejeamos y nos caímos en la bañera. No sé cuánto pasó... Me levanto y ella no se movía... Ahí dije: me tengo que suicidar. Nunca tuve intención de matarla a Mer", declaró Figueroa.