30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

La Justicia consideró probado que José Eduardo Figueroa asesinó a su esposa en 2023, pese a los intentos de la defensa de acreditar un accidente o un estado de emoción violenta.

Por
José Eduardo Figueroa

José Eduardo Figueroa, abogado.

La Justicia de Salta condenó al abogado José Eduardo Figueroa a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedras, que cometió el 4 de agosto de 2023 en el exclusivo country El Tipal en Villa San Lorenzo. El delito fue calificado como "un homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género".

Valentín Alcida.
Te puede interesar:

Homofobia, racismo y misoginia: qué compartía en redes el joven que mató a su novia y se suicidó en Rosario

La fiscalía sostuvo desde el inicio que se trató de un femicidio atravesado por una relación marcada por el control, la violencia psicológica y el sometimiento. Durante los alegatos finales, la fiscal María Luján Sodero Calvet afirmó que el acusado "sabía lo que hacía" y consideró acreditado que asesinó a su esposa de manera intencional.

Además, el juzgado suspendió la comunicación de Figueroa con sus tres hijos menores de edad hasta que se conozca la condena definitiva en sede penal. Figueroa continuará preso en la Unidad Carcelaria N°1.

Qué reveló la investigación sobre el femicidio de Mercedes Kvedras

La causa tuvo un fuerte respaldo pericial y científico. La autopsia determinó que la víctima murió por asfixia mecánica producto de estrangulamiento y sofocación. Los especialistas indicaron además que la víctima presentaba más de 40 lesiones en distintas partes del cuerpo y signos de defensa.

Según el medio tucumano La Gaceta, la defensa intentó sostener la hipótesis de un accidente o un estado de emoción violenta, pero la fiscalía y la querella rechazaron esa versión apoyándose en las pruebas forenses, los testimonios y los antecedentes de violencia dentro de la pareja.

También se expusieron mensajes y audios enviados por el acusado tras el hecho, además de intentos por instalar la idea de una muerte accidental. Por ejemplo, a su suegra le pidió que cuidara a sus hijos, que no resienta a su familia y reconoció: "María, perdón, no aguantaba más. La verdad que con Mer nos hicimos mucho daño. Yo hace mucho que vengo sufriendo mucho con ella también... ya ni siquiera como padre funcionaba, no iba a poder seguir".

El femicida declaró que su esposa le había sido infiel y que ella le pidió "una separación tranquila", a raíz de ese hecho se angustió y empezó a tomar pastillas para dormir. La mañana en que la mató y luego intentó suicidarse todo comenzó con una discusión. "Me nublé, la agarré como para zamarrearla", detalló sobre el momento del crimen.

"Le dije: 'Te la pasas afuera, ¿de qué te quejas?'. Y ella me dijo: 'Bueno, en algún lado la tengo que pasar bien'. Punto. Me nublé, la agarré como para zamarrearla. Nos fuimos agarrados contra el baño, forcejeamos y nos caímos en la bañera. No sé cuánto pasó... Me levanto y ella no se movía... Ahí dije: me tengo que suicidar. Nunca tuve intención de matarla a Mer", declaró Figueroa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Choque y doble vuelco en Mataderos: hay seis personas heridas

El quinto mes del año nos trae buenas noticias: Habrá dos Feriados en todo el país

Doble fin de semana largo por los feriados de mayo: ¿cuántos quedan en el 2026?

cual es el particular beneficio que tiene tramitar la licencia de conducir por primera vez

Cuál es el particular beneficio que tiene tramitar la licencia de conducir por primera vez

Los hombres golpearon una colmena y fueron atacados por las avispas. 

Tragedia en Neuquén: cortaba un árbol, golpeó un panal y murió picado por abejas

Un nombre de origen japonés que cada día es más popula en la Argentina.

Qué nombre japonés se volvió viral y es cada vez más elegido para las niñas en Argentina

José Luis Herrera fue encontrado sin vida.

Encontraron el cuerpo del otro pescador desaparecido en el Río de la Plata

Rating Cero

La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

El caso generó repercusión no solo por la extensa historia que llevan compartiendo.

Pablo Lescano se habría separado tras más de 20 años de relación: ¿qué sucedió?

Construyó su camino artístico lejos de los grandes escenarios.

No se puede creer: de qué trabajaba Bad Bunny antes de ser famoso

Las imágenes de la pareja se viralizaron en minutos en las redes.

Se filtró qué le dijo Brian Sarmiento a Danielik luego de ser eliminado en Gran Hermano

Pampita y Juli Poggio en la alfombra roja.

La impresionante transformación de Pampita y Juli Poggio para un importante evento: así se ven con sus cambios de look

últimas noticias

El proyecto fue presentado tras la censura en la Casa Rosada.

Tras la censura, presentaron un proyecto para crear salas de periodistas en los tres poderes del Estado

Hace 40 minutos
La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado.

Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Hace 57 minutos
Parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

"Acto de piratería": Israel abordó parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza y detuvo 175 activistas

Hace 1 hora
Gonzalo Heredia y Brenda Gandini siguen juntos, tal lo confirmó el actor. 

Gonzalo Heredia despejó dudas y confirmó que no está separado de Brenda Gandini

Hace 1 hora
José Eduardo Figueroa, abogado.

Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

Hace 1 hora