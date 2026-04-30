30 de abril de 2026 Inicio
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Le vaciaron la cuenta a una jubilada en 22 minutos y el banco deberá devolverle el dinero

Se trata de una resolución de la Cámara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, que condenó a la entidad por no haber detectado las transferencias fraudulentas.

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La Justicia condenó al banco por el hecho.

La Justicia condenó al banco por el hecho.

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La Cámara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la condena contra un banco por no haber detectado ni frenado una serie de transferencias fraudulentas que sufrió una jubilada en 22 minutos. La entidad deberá devolverle el dinero a la mujer e indemnizarla.

El hombre viajaba solo y sin autorización para transportar las ampollas de fentanilo. 
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La mujer damnificada advirtió que le sustrajeron $2.430.000 a través de seis transferencias consecutivas realizadas con su cuenta hacia destinatarios desconocidos. En este marco, los jueces Eduardo Machin, Matilde Ballerini y Alejandra Tevez concluyeron que el banco debió haber advertido esos movimientos.

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La Justicia condenó al banco por el hecho.

La Justicia condenó al banco por el hecho.

En tal sentido, el medio Justicia de Primera se refirió al fallo de los magistrados, que expuso que la entidad incumplió su deber de seguridad ya que no verificó la identidad de la persona que realizó las transferencias. "No existe prueba en el expediente que acredite la activación de dichos protocolos", marcó la resolución.

En tanto, el fallo señaló que el banco pretendió que la víctima probara que no entregó sus claves: "Exigir eso es pedirle que produzca una prueba negativa de imposible producción". Los jueces también consideraron que la clienta se trata de una persona de avanzada edad, lo que podría colocarla en una situación de vulnerabilidad.

Qué pasa con los bancos en el feriado del 1° de mayo y qué trámites se pueden hacer

El próximo 1 de mayo de 2026, cuando se conmemora el Día del Trabajador en Argentina, el funcionamiento bancario volverá a modificarse por tratarse de un feriado nacional inamovible.

La medida alcanza a todo el sistema financiero y responde al esquema establecido para los feriados del calendario oficial. Conocer cómo funciona cada servicio en estas fechas es clave para poder organizarse mejor y evitar inconvenientes durante ese período.

La celebración nacional corresponde a uno de los dos asuetos nacionales que tendrá mayo en la agenda oficial del año.

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, varios servicios seguirán funcionando de manera habitual mediante:

  • home banking
  • aplicaciones móviles
  • cajeros automáticos
  • billeteras virtuales

Entre las operaciones disponibles estarán:

  • transferencias inmediatas
  • pago de servicios
  • consulta de saldos
  • movimientos de cuenta
  • pago de tarjetas
  • generación o cambio de claves
  • bloqueo de tarjetas

Esto permite que gran parte de la operatoria bancaria continúe sin interrupciones.

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