"Quemador de grasas": dos mujeres fueron imputadas por comercializar un medicamento con sustancias nocivas

Tras la denuncia de varios clientes, se realizó una investigación en Bahía Blanca y se comprobó que los suplementos dietarios tenían un sello trucho de la ANMAT. El medicamento se promocionaba y comercializaba para adelgazar y contenía una sustancia prohibida.

Los medicamentos tenían  un sello falsificado de la ANMAT para aparentar legalidad.

La Unidad Fiscal de Bahía Blanca imputó a dos mujeres por la presunta comercialización de un suplemento dietario que contenía sustancias nocivas y llevaba un sello falsificado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Varios clientes resultaron afectados en el caso.

Tras la investigación, se comprobó que dicho medicamento se vendía en comprimidos y se presentaba como quemador de grasas. Los análisis técnicos efectuados, revelaron que contenía sustancias peligrosas para la salud. Para ocultar su carácter nocivo y evitar futuros reclamos, las responsables falsificaban un sello de la ANMAT, otorgándole apariencia de legalidad.

La mujer identificada como V.M.R de 41 años, fue imputada como presunta autora de los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud, que contempla una pena de entre 3 y 10 años de prisión, y uso de sello oficial falsificado, sentencia que varía de entre 1 y 6 años de prisión, por dos hechos en concurso real. En el caso de su hermana, V.F.R. (40) se le adjudicaron los mismos delitos, pero como partícipe secundaria del hecho.

Durante la audiencia de formalización, la jueza federal María Gabriela Marrón otorgó un plazo de 60 días hábiles para avanzar en la investigación, dada su complejidad y las pruebas pendientes. Además, impuso a la principal imputada medidas de coerción como la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse semanalmente ante la Policía Federal, la restricción de usar redes sociales vinculadas a la comercialización y el impedimento de contactar a clientas y proveedores.

Por el lado de la hermana de la principal imputada, la jueza le impuso la promesa de someterse al proceso, con la obligación de comparecer cada vez que sea citada e informar, por intermedio de su defensa, cualquier cambio de domicilio.

medicamentro trucho comercializado con falso sello de ANMAT

Los testimonios de las víctimas fueron clave para la investigación ya que describieron distintos efectos adversos tras su consumo, entre ellos, retención de líquidos, mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimiento y constipación. El caso se originó tras una denuncia presentada por la ANMAT ante la División de Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina. Según la investigación, desde un perfil de Instagram se promocionaba y vendía una sustancia prohibida bajo el nombre “Quemador Natural Viking's, Natural Gym – Receta por 30 comprimidos”.

La investigación permitió identificar perfiles en redes sociales, líneas telefónicas vinculadas y la participación de la hermana de la principal imputada, cuyo domicilio funcionaba como punto de entrega y remitente de envíos. Con esos elementos, la fiscalía obtuvo órdenes de allanamiento en diciembre de 2025, donde se secuestraron celulares, anotaciones y 87 frascos del producto. Pese a ello, se comprobó que la imputada principal continuaba con la comercialización, lo que motivó nuevos allanamientos en febrero de este año, también con resultados positivos.

