Gripe: los cinco errores más comunes que pueden afectar la recuperación

Se trata de una de las enfermedades respiratorias más frecuentes y que puede llevar a prácticas contraproducentes. La OMS advirtió que se registran cerca de mil millones de casos por año en el mundo.

La gripe causada por el virus de la influenza es una de las enfermedades respiratorias más comunes en la Argentina especialmente con la llegada del invierno, aunque previamente también se registran casos. Aunque suele ser autolimitada, Aunque suele ser autolimitada, una mala gestión de los síntomas puede prolongar el cuadro e incluso generar complicaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que se contabilizan cerca de mil millones de casos de gripe por año en el mundo , de los cuales entre tres y cinco millones son graves, mientras que anualmente se registran entre 290.000 y 650.000 muertes. En este marco, la Clínica Universidad de Navarra señaló que los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes están más expuestas.

"Hay que diferenciar una gripe de los resfríos comunes. En la gripe, hay un ascenso brusco de temperatura, tos seca, un cuadro respiratorio alto y muchos dolores musculares. Ahí surge la frase 'me tira estar en la cama'. Por su parte, los chicos, especialmente en edad escolar y preescolar, la gripe se expresa menos y con cuadros más benignos, pero son los que lo transmiten a la familia. Por eso, hay que vacunarse", señaló.

Además, remarcó la importancia de la vacunación anual: "Muchas veces la gente se vacuna tarde. Lo ideal es hacerlo antes de la temporada, pero incluso ahora, en 10 a 14 días ya se generan anticuerpos protectores”.

En tal sentido, el médico se refirió a las muertes: "La gripe es mucho más importante que los resfríos comunes. Para que tengamos una idea, este año murieron más de 100 chicos en Estados Unidos, por lo que la mortalidad no es del 0%. La mortalidad es más alta sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades predisponentes para tener enfermedad grave".

Vacunación Freepik

En esta línea, detalló los tratamientos contra la gripe: "Es reposo, hidratarse adecuadamente, bajar la fiebre y consultar precozmente al médico. Los fluidificantes o mucolíticos tienen que ser indicados por un profesional. Hay mucha gente que consulta tardíamente, cuando hay medicaciones que disminuyen los síntomas y evitan la internación. La medicación hay que darla dentro de las primeras 48 horas, porque si no deja de tener efecto".

También hizo alusión a la vacunación en las mujeres embarazadas. "Pueden vacunarse en cualquier momento del embarazo, es importante que lo hagan. El embarazo es un estadio con ligera disminución de la inmunidad y además, los anticuerpos pueden pasar al feto, por lo que el bebé tendría protección por tres meses. Los estudios muestran que cuando una mujer está embarazada y se vacuna, el bebé tiene menos riesgo de enfermarse", agregó.

En tanto, la OMS recordó que hay otros virus respiratorios que pueden generar síndromes gripales y que obstaculizan la evaluación fuera de la temporada de gripe o cuando no se registran epidemias. Los síntomas suelen durar entre dos y cinco días, aunque en algunos casos las personas recuperadas sufren de cansancio.

La mayor parte de los casos de gripe en la Argentina se registran en invierno, aunque en abril, con el comienzo del otoño, habitualmente se registra un aumento. El organismo de Naciones Unidas marcó que es común en todas partes del mundo, por lo que los especialistas sugieren advertir cuáles son los tratamientos inadecuados, pese a que la mayoría de las personas se recuperan por sí solas.

Los errores más comunes en el tratamiento de la gripe

Tomar antibióticos sin indicación

La gripe es viral, no bacteriana. El uso innecesario de antibióticos no solo no ayuda, sino que puede generar efectos adversos y resistencia bacteriana. López marcó que en un cuadro gripal no se deben ingerir antibióticos, ya que esos medicamentos sólo deben utilizarse cuando hay infecciones causadas por bacterias: "Es un virus que no los requiere. Los antibióticos sólo se deben dar cuando la persona enferma tiene una sobreinfección bacteriana. Es importante no automedicarse". En tal sentido, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que la toma injustificada de antibióticos incluso podría generar efectos secundarios, ya que pueden llevar a problemas gastrointestinales, toxicidad, infecciones por hongos, reacciones alérgicas y una resistencia bacteriana. Consumir broncodilatadores sin necesidad

Estos medicamentos están indicados para patologías específicas como asma o EPOC. No curan la gripe ni mejoran sus síntomas de base. López también marcó que no se deben consumir bronquiolíticos, debido a que se utilizan cuando se presenta asma, EPOC y algunos casos de bronquitis: "La mayoría de los bronquiolíticos habituales se expenden sin receta médica porque están liberados. En general, tienen escasos efectos adversos pero no hay que creer que tomándolos curará los efectos de la gripe". MedlinePlus, un sitio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explicó que los broncodilatadores, en los casos en los que se justifica su ingesta, favorecen la apertura de las vías respiratorias, aunque marcó que se debe evitar la sobredosis. PERSONA CON GRIPE FREEPIK Intentar “transpirar” la fiebre

Sudar no baja la fiebre: es una consecuencia de que la temperatura ya está descendiendo. Forzar este proceso no tiene beneficios. "En realidad, la transpiración ocurre cuando la fiebre baja de golpe. Cuando hay fiebre, habitualmente los vasos se contraen. Cuando se suda, es porque los vasos se dilataron", explicó el especialista. El Hospital Clínic de Barcelona definió que la fiebre sirve para combatir una infección, baja la reproducción de los microbios y aumenta la respuesta inflamatoria.

Abrigarse en exceso cuando hay fiebre



Aunque el cuerpo sienta frío, abrigarse demasiado puede dificultar la regulación térmica. La prioridad es bajar la fiebre correctamente. El infectólogo también aclaró que, pese a que es un mito arraigado, abrigarse en exceso no cura la gripe: "Cuando alguien tiene fiebre, lo primero que tiene que hacer es bajarla y no abrigarse más. El tema es que muchas veces se sienten chuchos de frío cuando hay fiebre alta. En esos casos, se debe consultar con un médico para analizar si no se complicó con una sobreinfección bacteriana, de la cual la más común es la pulmonar". En este marco, el departamento Harvard Health Publishing, perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, expuso que mantener una buena hidratación, comer alimentos fáciles de digerir, descansar adecuadamente y la hidroterapia pueden ayudar a bajar la temperatura corporal.



Tomar bebidas muy calientes como “cura”



Si bien pueden aliviar momentáneamente la garganta, no hay evidencia científica de que aceleren la recuperación.



López aclaró que los análisis no señalaron que el consumo de bebidas calientes cure el dolor de garganta: "No hay ningún estudio científico que revele que hay que tomar algo caliente cuando hay dolor de garganta, aunque algunas bebidas pueden aminorarlo. La mejor manera de manejarlo es con antitérmicos analgésicos, como el paracetamol"



En tanto, el centro Cleveland Clinic añadió que la miel, los alimentos congelados, el vapor o la humedad, el descanso y hacer gárgaras con agua salada o bicarbonato de sodio pueden aliviar la molestia en la garganta.

Datos clave y prevención

La gripe tiene un período de incubación de 2 a 5 días, durante el cual la persona ya puede contagiar.

Se transmite por gotas al hablar, toser o estornudar, e incluso por contacto con superficies contaminadas.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión, dolores musculares y malestar general.

Grupos de riesgo: adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Prevención clave: Lavado frecuente de manos, evitar tocarse la cara, reducir el contacto con personas enfermas y vacunación anual

La gripe no es solo un malestar pasajero: bien manejada, se resuelve; mal tratada, puede complicarse. Y en ese equilibrio, la información correcta es una herramienta de cuidado.





