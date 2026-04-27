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"Por favor devuélvanmelo": el desesperado pedido que Verónica Llinás lanzó en las redes

La actriz difundió un video en redes donde relató un episodio ocurrido en Puerto Madero y pidió recuperar su herramienta de trabajo. Además, ofreció una recompensa especial para quien logre devolverle el dispositivo.

La actriz lanzó un pedido desesperado en redes sociales y ofreció recomepensa.

La actriz lanzó un pedido desesperado en redes sociales y ofreció recomepensa.

Verónica Llinás lanzó un pedido desesperado en sus redes sociales tras un episodio ocurrido en un restaurante de Puerto Madero. La actriz denunció que le sustrajeron su celular y ofreció una recompensa especial para quien logre devolverle el dispositivo. "Por favor devuélvanmelo", expresó desesperada por recuperar su preciada herramienta de trabajo.

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.
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"Perdí mi celular en la zona de Puerto Madero, en un bar o en un restaurante, puede haber sido en cualquiera de los dos lados", comenzó relatando en el video que posteó la actriz en su cuenta de Instagram. "Volví y no estaba. El que se lo haya llevado, aviso, tiene el chip y todo bloqueado, no lo van a poder usar", lanzó.

La humorista ofreció una recompensa para quien le devuelva su celular ya que se trata de su herramienta laboral más preciada en tiempos de virtualidad y monetización por redes sociales: "Por favor devuélvanmelo, es mi herramienta de trabajo. A quien me lo devuelva le voy a regalar entradas para ver Una Navidad de mierda".

Fiel a su estilo cómico e irónico, la actriz intentó hacer una humorada con el episodio pero los usuarios de X no se lo perdonaron y le respondieron con mensajes polémicos: "Me dejé el celular en un restaurante en Puerto Madero y me lo chorearon. Si me lo dejaba en un bodegón de La Boca, capaz que aparecía".

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Ante la repercusión, Llinás respondió con ironía y cuestionó a quienes tomaron sus dichos como una declaración seria. Con humor ácido, pidió no dramatizar y señaló que motivos de indignación sobran en otros ámbitos.

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