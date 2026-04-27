"Por favor devuélvanmelo": el desesperado pedido que Verónica Llinás lanzó en las redes La actriz difundió un video en redes donde relató un episodio ocurrido en Puerto Madero y pidió recuperar su herramienta de trabajo. Además, ofreció una recompensa especial para quien logre devolverle el dispositivo. + Seguir en







La actriz lanzó un pedido desesperado en redes sociales y ofreció recomepensa.

Verónica Llinás lanzó un pedido desesperado en sus redes sociales tras un episodio ocurrido en un restaurante de Puerto Madero. La actriz denunció que le sustrajeron su celular y ofreció una recompensa especial para quien logre devolverle el dispositivo. "Por favor devuélvanmelo", expresó desesperada por recuperar su preciada herramienta de trabajo.

"Perdí mi celular en la zona de Puerto Madero, en un bar o en un restaurante, puede haber sido en cualquiera de los dos lados", comenzó relatando en el video que posteó la actriz en su cuenta de Instagram. "Volví y no estaba. El que se lo haya llevado, aviso, tiene el chip y todo bloqueado, no lo van a poder usar", lanzó.

La humorista ofreció una recompensa para quien le devuelva su celular ya que se trata de su herramienta laboral más preciada en tiempos de virtualidad y monetización por redes sociales: "Por favor devuélvanmelo, es mi herramienta de trabajo. A quien me lo devuelva le voy a regalar entradas para ver Una Navidad de mierda".

Embed Por favor, tengo info que perdería si no lo recupero! https://t.co/jELMB0yPV2 — Verónica Llinás (@VLlinas) April 27, 2026

Fiel a su estilo cómico e irónico, la actriz intentó hacer una humorada con el episodio pero los usuarios de X no se lo perdonaron y le respondieron con mensajes polémicos: "Me dejé el celular en un restaurante en Puerto Madero y me lo chorearon. Si me lo dejaba en un bodegón de La Boca, capaz que aparecía".