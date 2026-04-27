Durante un ejercicio de convivencia, la histórica hermanita rompió en llanto al recordar el fallecimiento de Donatella y Vitorio. "Tener que decidir que no viva más aunque sea con cables, se sintió como que la tenía que matar para que no sufra", lamentó.

Tamara Paganini eligió el fallecimiento de sus mellizos como el peor momento de su vida al realizar una actividad de convivencia en Gran Hermano 2026 y se quebró en llanto al detallar cómo fueron concebidos, lo mucho que esperaba a Donatella y la dura decisión que tomó cuando el equipo médico le informó que "ella no iba a evolucionar" tras pasar 10 días en incubadora.

"Todos esos fueron los peores momentos de mi vida: desde que me dijeron que Vitorio se iba a morir hasta que fui sintiendo cómo (Donatella) se me moría en los brazos... Me pasaron cosas muy de mierda... pero nunca me imaginé que algo así nos podía pasar. Pasó de ser un sueño de hadas a ser el peor infierno ", definió, desconsolada, la subcampeona de Gran Hermano 2001 hacia el final de su relato.

Donatella era la melliza de Vitorio, quien murió en brazos de Tamara minutos después de nacer. A Tamara le habían avisado que su hijo no sobreviviría y reconoció que "fue raro" atravesar un embarazo sabiendo que uno de sus mellizos moriría . La muerte de su hijo "no fue ni el mejor ni el peor" momento de su vida. "No sabes qué sentir", insistió la hermanita ante sus convivientes.

Tamara continuó su relato: "El peor momento de mi vida fue a los diez días cuando... Ella durante diez días mejoraba y empeoraba y mejoraba y empeoraba, hasta que un día nos llamaron y nos dijeron que ella no iba a evolucionar". " Si nosotros la dejábamos en la incubadora ella podía vivir ahí conectada no sé cuánto tiempo... Y tuvimos que decidir el momento ", explicó.

Desconsolada, la participante indicó: "Ahí hubo un montón de peores momentos... Cuando la sacaron de la incubadora, me la pusieron en los brazos y le fueron sacando todos los cables y el respirador". "El peor momento fue sentir como dejaba de respirar. Y que por más que yo la tuviera fuerte, se me iba. Cómo la protegía, cómo lo protegía a Sebastián. No podía con nada", revivió entre lágrimas.

"La vistieron con el conjuntito que yo tenía preparado para cuando saliéramos del hospital. Le quedaba relindo ese color. La vistieron con ese conjuntito y me la volvieron a dar", concluyó la participante.

Tamara señaló, ante la atenta y conmovida escucha de sus compañeros y rivales: "Tener que decidir que no viva más aunque sea con cables se sintió como que la tenía que matar para que no sufra". Al terminar su historia, tres compañeros la abrazaron y ella consiguió recomponerse.

La vida de Tamara Paganini después de Gran Hermano 2001

Paganini estuvo dentro de la casa por 112 días y fue finalista de la primera edición del programa; quedó en segundo lugar, detrás de Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001.

“Cuando yo salí de la casa sentí pánico. Lo positivo es que toqué tanto fondo que fui al psicólogo y ahora soy increíblemente fuerte. Tuve que reconstruirme y ahí resolví traumas y cosas que traía de antes de Gran Hermano”, relató Pagani y reconoció que volvería a la casa más famosa del país.

A 25 años de ese momento pionero en la historia del reality, la exparticipante había confesado que ya se había reconciliado con el programa, los productores y todas las secuelas que le quedaron luego de aquella experiencia. Los primeros años fueron difíciles ya que tuvo que escuchar muchas mentiras que circulaban sobre ella en los medios, respecto a sus vínculos amorosos y otros aspectos de su vida privada.

Además, tuvo que soportar agresiones de la gente en la vía pública. Incluso llegó a disfrazarse con barba y gorros para que no la reconocieran.

Después de varios años manteniendo el perfil bajo, Pagani volvió al mundo mediático y conduce un programa de streaming en ZAC Radio. También es muy activa en sus redes sociales, donde comparte reels de humor y reflexiones con una comunidad de casi 200 mil seguidores en Instagram.