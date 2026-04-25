Emergencia en discapacidad: el histórico hogar Promover, al borde del cierre por la falta de pagos del Gobierno

Con 40 años de trayectoria en Flores, la institución donde viven jóvenes con patologías severas y parálisis cerebral denuncia una asfixia financiera total. Tras el desfinanciamiento del programa Incluir Salud, la continuidad del servicio depende de una promesa de pago del Gobierno.

Las directoras del Hogar en una de las marchas por la emergencia en discapacidad.

Las directivas de la ONG en una de las marchas por la emergencia en discapacidad.

La Asociación Mutual Promover, un pilar fundamental en la atención de la discapacidad severa en la Ciudad de Buenos Aires, atraviesa el peor momento de su historia. Tras cuatro décadas de trabajo, el vacío institucional generado por el traspaso de la ex-ANDIS al Ministerio de Salud dejó a la institución sin los recursos básicos para subsistir, en medio de la crisis estructural del sistema de salud que el gobierno de Javier Milei no quiere solucionar.

Lola Berthet criticó la nueva Ley de Discapacidad del Gobierno: "El objetivo es que la gente se muera"

Daniela Fusco, una de las directoras del Hogar, detalló a C5N que el programa Incluir Salud, del cual dependen casi exclusivamente, adeuda más de cuatro meses de pagos, colocando al hogar en una situación de emergencia total.

Este miércoles, integrantes de Promover se movilizaron a la cartera de Salud para exigir respuestas en otra marcha para denunciar la negligencia del Gobierno. Si bien lograron una reunión donde se les prometió la liberación de pagos para este jueves, la incertidumbre es absoluta.

De no concretarse, la institución no solo no podrá pagar salarios, sino que se enfrenta a un posible desalojo, por lo que mantendrán una reunión de urgencia con los propietarios del inmueble. "No pedimos un favor; exigimos que se garantice el derecho a la salud y a una vida digna. Estamos contra las cuerdas", aseguraron desde la dirección.

El rostro de la vulnerabilidad: 86 historias en peligro

El desfinanciamiento del Estado no es un número en una planilla, como pareciera para Javier Milei, sino un golpe directo a una población que no tiene otra red de contención.

En el Hogar con Centro Terapéutico de Avenida Boyacá 48 hay 17 jóvenes con parálisis cerebral, todos judicializados y sin familia, por lo que Promover es su único techo y sustento vital.

También tienen 69 pacientes externos, en su mayoría niños y adolescentes que asisten diariamente para recibir terapias de kinesiología, psicología y terapia ocupacional, además de su alimentación.

La crisis económica hace que los 45 trabajadores, que integran un equipo interdisciplinario, continúen brindando atención a pesar de no percibir sus haberes.

Actualmente, la falta de fondos interrumpió el transporte especializado, por lo que muchos chicos no pueden llegar a sus terapias y es imposible comprar insumos médicos elementales y medicamentos.

Hogar Promover Salud Las directivas de la ONG en una de las marchas por la emergencia en discapacidad. C5N

El auxilio de la Ciudad: una ayuda de emergencia

Ante la inacción del Gobierno nacional, se presentó una funcionaria del área de Discapacidad del Gobierno porteño, dado que todos los residentes pertenecen a la Ciudad y muchos ingresaron a través del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), y se abrió la posibilidad de un subsidio de emergencia.

"Se trata de una ayuda económica extraordinaria por única vez, y que se hace en dos pagos", detalló la directora del centro. Sin embargo, la respuesta definitiva sobre este alivio financiero recién se conocerá en las próximas semanas, un tiempo que el hogar, asfixiado por las deudas de alquiler y servicios, ya no tiene.

Pedido solidario Hogar Promover Mutual Redes sociales

Cómo colaborar

La situación que describe Fusco a C5N es dramática: mientras se espera que el Estado normalice los pagos para evitar el cierre definitivo, la institución solicita el apoyo a la comunidad:

Donaciones monetarias: Al alias promover.unlugar

Al alias Insumos: Se reciben productos de higiene, principalmente algodón, óleo calcáreo y pañales para jóvenes y adultos.

La continuidad de Promover es hoy una incógnita. De su supervivencia depende que 86 niños y jóvenes con patologías críticas no queden en la calle, víctimas de un Gobierno que no tiene sensibilidad social.