Crisis de nervios en Gran Hermano: Grecia Colmenares tomó una drástica decisión dentro de la casa La disputa por la comida desató un fuerte conflicto dentro de la casa y derivó en un ataque de nervios de la actriz, quien sorprendió a la Generación Dorada con una decisión inesperada que cambió la dinámica del juego. + Seguir en







Grecia Colmenares estalló en medio de una crisis y sacudió la casa de Gran Hermano.

La tensión por la comida en la casa de Gran Hermano derivó en un fuerte estallido de Grecia Colmenares. La actriz atravesó una crisis de nervios que sorprendió a sus compañeros y a los seguidores de la Generación Dorada 2026. Su reacción terminó en una decisión drástica que modificó por completo la dinámica del juego.

No hay suficiente comida para todos dentro de la casa de los hermanitos y la escasez está generando cruces entre los participantes. El último episodio lo protagonizó la actriz venezolana que presa de un ataque de nervios le puso los límites a sus compañeros: "Cada uno decide lo que quiere. Yo decido que voy a comer esto con mi pollo y con mi carne", expresó furiosa.

Tras perder la prueba semanal, los participantes quedaron con un stock reducido de alimentos, lo que encendió tensiones por su administración. La falta de provisiones intensificó las discusiones y puso en evidencia el desgaste de la convivencia dentro de la casa. En ese contexto, Grecia fue precavida y tomó la iniciativa de separarse comida para su propio consumo sin importarle si alcanzaba para los demás participantes. A los gritos, dejó en claro su postura y los dejó a todos hablando solos.

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La decisión de la actriz de telenovelas abre un nuevo episodio en la convivencia que ya lleva varios meses y en medio de un grupo que se va reduciendo semana tras semana. Marcados por tensiones crecientes y un desgaste emocional cada vez más evidente, los ánimos de los hermanitos están cada vez más alterados. Las discusiones siguen en aumento y todo apunta a que los conflictos seguirán intensificándose en una casa que ya muestra señales de fractura.