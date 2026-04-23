Afiliados y empleados denunciaron el desmantelamiento del centro de salud. Desde el organismo lo negaron, pero advierten que los turnos sólo se sostendrán hasta fines de mayo.

Jubilados y trabajadores del PAMI se movilizaron en Hurlingham contra el posible cierre del hospital

Jubilados y trabajadores del PAMI se concentraron en la puerta del Hospital PAMI de Hurlingham para denunciar un inminente cierre del establecimiento , en medio de un contexto de ajuste presupuestario que ya impacta en prestaciones y pagos a profesionales.

Decenas de afiliados sostuvieron carteles y entonaron un reclamo que se repitió durante toda la jornada: “No al cierre”. Según denuncian los trabajadores, el hospital ya atraviesa un proceso de desarme progresivo.

Desde el organismo nacional negaron oficialmente la versión del cierre. Sin embargo, puertas adentro la señal es otra. “ Nos informaron que estamos hasta el 30 de mayo para respetar los turnos. Es muy triste. Todavía no vino ninguna autoridad a dar explicaciones. No sabemos a dónde vamos a ir y si nos van a respetar el horario”, contó una empleada administrativa en diálogo con C5N .

El testimonio expone no sólo la incertidumbre laboral, sino también el impacto directo en los afiliados. “Acá todos reciben buena atención. Estamos muy mal. Quedamos a la deriva, esperando que nos digan qué va a pasar. Nos desorganiza la vida. Cobramos un sueldo muy bajo. Nos arruina”, agregó.

Entre los manifestantes también circuló una acusación concreta: el retiro de equipamiento médico. “Que no se lleven los equipos. Es una vergüenza. Ya está todo pago con los 41 años que aporté. Quiero tener una vida digna. Es un genocidio lo que hace el Gobierno con los jubilados”, lanzó una afiliada, visiblemente conmovida.

Otro jubilado, que percibe la mínima, sintetizó la situación con crudeza: “No tenemos para comer ni un pedazo de carne, no tenemos para los medicamentos, no tenemos para vivir”.

Por su parte, Nora Biaggio, docente jubilada e integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados, apuntó directamente contra el Gobierno nacional: “Seguimos movilizados porque la idea de cerrar este hospital sigue firme. Este gobierno necesita exterminar a los adultos mayores porque vive de la plata del PAMI y del ANSES”.

En esa línea, vinculó el ajuste con decisiones de política económica: “Con eso se dan sus lujos y pagan la deuda con Donald Trump que les salvó las elecciones. Por eso el pueblo organizado está defendiendo este hospital que es de los adultos mayores”.

El cierre de su intervención dejó una advertencia que resume el clima en la puerta del hospital: “Si cierran este hospital, nos vamos a morir en la puerta”.