Emilia Mermes advirtió que podría hacerse un impresionante cambio de look: "No me inciten porque hago locuras"

La artista compartió imágenes desde su viaje en California, donde dejó ver un posible cambio capilar mientras preparaba su show en un festival internacional.

La presencia de Emilia Mernes en el festival Coachella volvió a ubicarla en el centro de la escena, esta vez no solo por su participación musical, sino por un posible cambio de imagen que ella misma anticipó. La artista, que viajó a California para presentarse junto a Luísa Sonza, dejó ver una idea estética concreta que evalúa adoptar: un corte de pelo corto estilo pixie , con un diseño marcado y diferente a su look habitual.

Su presentación también generó comentarios en redes por el vestuario elegido, lo que derivó en comparaciones con otros looks recientes dentro del pop urbano.

En medio de la preparación del show, entre pruebas de vestuario y maquillaje, dejó abierta la posibilidad de un cambio con una frase que generó repercusión.

Durante el traslado al predio del festival en California, mostró a su equipo una imagen con un posible corte de pelo corto estilo pixie que evalúa realizarse.

Emilia Mernes viajó a Estados Unidos para presentarse junto a Luisa Sonza en Coachella, donde interpretaron una colaboración en vivo ante el público.

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Durante el trayecto hacia el predio del evento, la cantante compartió con su equipo y seguidores parte del detrás de escena de la jornada. En ese contexto, mostró en su celular una imagen suya con ese estilo : cabello oscuro uniforme, mechones cortos y definidos que enmarcaban el rostro, flequillo asimétrico y laterales recortados y pegados a la cabeza, lo que generó reacciones inmediatas y abrió la posibilidad de una transformación en su imagen.

El momento se dio en medio de la preparación del show, entre cambios de vestuario, maquillaje y pruebas de sonido. Allí, mientras bromeaba, lanzó una frase que dejó en claro que la decisión no estaba cerrada, pero que contemplaba la opción como algo concreto dentro de su proceso artístico actual: “No me inciten porque empiezo a hacer locuras” .

Emilia Mernes mostró un posible cambio de look con un corte pixie mientras preparaba su presentación en Coachella junto a Luísa Sonza.

La "locura" que casi se hace Emilia Mernes con su look

La imagen que mostró correspondía a un corte de pelo corto, estilo pixie, con un diseño prolijo y definido: cabello oscuro uniforme, sin reflejos, mechones cortos que enmarcaban el rostro, flequillo asimétrico y laterales recortados que se ajustaban a la cabeza, marcando un contraste con su imagen habitual.

Mientras compartía esa referencia, consultó la opinión de quienes la acompañaban, aunque dejó en claro que no tenía una decisión tomada. “No me inciten porque empiezo a hacer locuras”, expresó, sugiriendo que el cambio podría concretarse de manera impulsiva.

Más allá de este momento, su participación en Coachella también generó repercusión por el vestuario elegido. La artista lució un body suit de diseño exclusivo con estética dark glam, que combinaba transparencias, estructura tipo corset, bordados brillantes, strass, cristales, cadenas y flecos metálicos que aportaban movimiento y brillo en escena.

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El outfit no pasó desapercibido en redes sociales, donde surgieron comparaciones con looks recientes de María Becerra. La discusión también alcanzó a Luísa Sonza, vinculada a una situación similar en Lollapalooza Brasil 2026, lo que amplió el debate en plataformas digitales.