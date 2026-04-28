La Ciudad reduce Ingresos Brutos a la compraventa de criptomonedas

Hasta ahora, el tributo se calculaba sobre el total de la operación de venta, sin considerar si existía una ganancia efectiva; de aquí en adelante se calculará sobre la diferencia o spread.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires redujo el pago de Ingresos Brutos (IIBB) a la compraventa de criptomonedas , que a partir de ahora se calculará sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta (spread).

La medida se implementó a través de la reglamentación de la Resolución 93-AGIP-26 , que había sido publicada en el Boletín Oficial en marzo.

"Hasta ahora, el tributo se calculaba sobre el total de la operación de venta, sin considerar si existía una ganancia efectiva, lo que generaba una carga fiscal más elevada y desincentivaba la formalización de empresas del sector" , explicaron desde el Gobierno porteño en un comunicado.

Así, ejemplificaron con el caso de una una persona que compró un activo cripto por $97 y lo vendió por $100, por lo que tuvo una ganancia de $3. "Antes, el cálculo del impuesto era sobre la operación de venta, gravándose el 6% sobre los $100, por lo que el impuesto a pagar era de $6. Ahora, el impuesto se calculará sólo sobre la ganancia de la operación, es decir que se tributa el 6% de $3 . Por lo tanto, el impuesto a pagar será de $0,18", precisaron.

En este marco, las cotizaciones deberán provenir de mercados que operen en la compraventa de criptomonedas y que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

"El desarrollo de la economía digital es prioridad para la Ciudad. Queremos que Buenos Aires sea un hub regional de innovación y tecnología, y para eso necesitamos reglas claras, previsibilidad normativa, simplificación administrativa y un marco impositivo que acompañe el crecimiento del sector", afirmó Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad.

Por su parte, el subsecretario de Inversiones, Augusto Ardiles, destacó que "además del impacto tributario, esta decisión envía una señal clara sobre el rumbo de la Ciudad: queremos ser el lugar donde las nuevas industrias puedan escalar con reglas acordes a su lógica de negocio". "Adaptar el marco impositivo a la dinámica de los criptoactivos no es solo una mejora técnica, es una herramienta para atraer talento, capital y proyectos que hoy eligen dónde radicarse en función al marco regulatorio que se le ofrece", añadió.

En tanto, el titular de AGIP, Germán Krivocapich, señaló que "la reglamentación apunta a reducir la carga fiscal efectiva, brindar mayor previsibilidad normativa y simplificar el esquema tributario del sector, facilitando la formalización, la inversión y la radicación de empresas". "Con estas medidas buscamos construir un marco más adecuado para el desarrollo del ecosistema cripto en la Ciudad", sentenció.

La medida se suma a otras vinculadas al sector implementadas recientemente, como la actualización del nomenclador de actividades económicas para incluir actividades cripto y la habilitación del pago de impuestos y trámites mediante criptomonedas.