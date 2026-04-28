Se separó uno de los más importantes cantantes argentinos tras 20 años de relación: "Ella perdonó infidelidades" El artista y su pareja habían atravesado dos meses de crisis que no pudieron superar y decidieron distanciarse. + Seguir en







Se separó Pablito Lescano de su novia Cecilia. Freepik

El cantante Pablito Lescano se separó de su pareja Cecilia Calafell luego de 20 años de relación tras haber atravesado una crisis de más de dos meses, la cual no pudieron superar. “Ella perdonó muchas infidelidades”, contó la periodista Fernanda Iglesias.

En Puro Show, la periodista contó: “Es una separación confirmada, es la separación de Pablo Lescano y Cecilia Calafell, su mujer de toda la vida, con la que está hace más de 20 años”. La noticia sorprendió al mundo de la música.

Explicó que “ella perdonó muchas infidelidades”, y agregó que: “Tiene un tema con la paternidad que estaría como flojo de papeles. Bianca, su hija mayor, cantaba con él; después quedó embarazada”.

pablo lescanojpg.jpg La desopilante reacción de Pablito Lescano por un Me gusta de su hijo