Esperanza Gracia revela cuáles son los signos que recibirán una noticia inesperada esta semana

De acuerdo con la interpretación de la especialista, esta semana trae una energía especial para quienes necesitan respuestas. La Luna actúa como un motor de transformación que puede mover situaciones que parecían detenidas.

Esperanza Gracia: ¿Cuáles son los signos que recibirán una noticia inesperada esta semana?.

La vibra astral de los últimos días de abril llega con movimientos intensos para varias personas: Esperanza Gracia revela que la combinación entre la Luna Creciente y la luna Llena puede traer novedades que cambian el rumbo. ¿Cuáles son los signos que recibirán una noticia inesperada esta semana?

Durante este periodo, ciertos perfiles astrales estarán más sensibles a las señales del universo y podrían recibir noticias vinculadas con el amor, el trabajo o decisiones personales que venían postergando desde hace tiempo.

Los plenilunios suelen sentirse con una intensidad especial a nivel energético, pero cuando ocurren en Escorpio , esa fuerza puede percibirse todavía más profunda, ya que esta energía está asociada con la transformación, las emociones ocultas y los procesos de cierre que invitan a soltar lo que ya no tiene lugar en la vida.

Para Libra, la semana comienza con cierta incertidumbre, pero a medida que avancen los días podrían aparecer respuestas que ayuden a ordenar una situación que parecía estancada.

Sagitario: sorpresa positiva en el momento menos pensado

Sagitario es uno de los signos más favorecidos por el movimiento lunar de estos días. La energía disponible impulsa la claridad mental y la confianza para avanzar.

Capricornio: llegan respuestas importantes

Capricornio comienza a notar que su esfuerzo empieza a mostrar resultados. Esta semana podría recibir confirmaciones, propuestas o mensajes que le permitan ver con más claridad hacia dónde avanzar.

Piscis: señales para cerrar una etapa

Piscis atraviesa una semana emocionalmente profunda. Para este signo, las noticias pueden no llegar como un anuncio externo, sino como una comprensión interna que marca un antes y un después.