Rival en el Mundial 2026: qué lugares son los mejores para visitar en Argelia

Argelia , oficialmente llamada República Argelina Democrática y Popular, es uno de los países que integran el continente africano . Ocupa una superficie de 2.381.741 km² y cuenta con una c osta mediterránea de 1.200 km . Asimismo, forma parte del Magreb, junto con Marruecos, Túnez, Mauritania y Libia . Su capital y ciudad más poblada es Argel.

En esta nota te contamos varios sitios que podés visitar, ver y hacer en un viaje por Argelia (África) : Entre ellos, los lugares más destacados son Argel, Tipasa, Mausoleo Real de Mauritania, Cherchell, Constantina, Timgad, Djémila, Mausoleo Real de Numidia, Ghardaïa, Dunas de Sebseb , etc.

La selección de Argelia justamente se ha clasificado para el Mundial 2026 tras terminar como líder del Grupo G en las eliminatorias de la CAF. "Los Zorros del Desierto" sellaron su boleto el 9 de octubre de 2025 al vencer 3-0 a Somalia, asegurando su regreso a la cita máxima tras ausentarse en 2018 y 2022. Dominó su grupo con un registro de 8 victorias, 1 empate y 1 derrota (ante Guinea) , sumando un total de 25 puntos. El delantero Mohamed Amoura fue la figura principal al anotar 10 goles durante el proceso clasificatorio.

1- Argel: Es la capital y ciudad más poblada de Argelia , con una superficie de 273 km². Conocida como “Argel la blanca” por el blanco luminoso de sus edificios vistos desde el mar, es una mezcla de Oriente y de Occidente, de tradición y modernidad . Hoy es una ciudad moderna con edificios y avenidas de estilo colonial francés . Su Casba está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1992.

La Kasbah (o Casbah) es la ciudadela de Argel, un tipo de medina único en su género situada frente al Mediterráneo. Se fundó sobre las ruinas de la antigua Icosium y está dividida en dos: la ciudad alta y la baja. Su trazado de calles empinadas, laberintos y pasadizos alberga mezquitas y palacios otomanos. Desde 1992 es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El acceso es gratuito. Permanece siempre abierta, aunque se recomienda contratar un guía para no perderse en su trazado.

2- Timgad esta ciudad romana fue fundada por el emperador Trajano en el año 100 d.C. para la III Legión Augusta, la cual había sido trasladada a la zona por Augusto para controlar a los insurgentes del antiguo reino de Numidia. Aunque se trazó originalmente para 15.000 personas, la villa pronto se quedó pequeña y se expandió fuera del recinto original hasta cuadruplicar su tamaño. Timgad (la Thamugas romana) se convirtió en el símbolo del poder imperial en el norte de África. A partir del siglo IV d.C. comenzó su decadencia, aunque mantuvo periodos de esplendor: en el 397 d.C. albergó el Concilio de Cartago, clave para el cristianismo regional.

Tras la conquista bizantina en tiempos de Justiniano, la ciudad renació con la edificación de una nueva fortaleza. A lo largo de la historia, sufrió diversas invasiones: primero por los vándalos en el 430 d.C. y, a finales del siglo V, por tribus nómadas de los montes Aurés. Finalmente, la llegada de los pueblos árabes en el siglo VIII provocó su abandono definitivo. La ciudad permaneció sepultada por las arenas del Sáhara hasta finales del siglo XVIII, cuando fue descubierta por el explorador escocés James Bruce. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas no comenzaron hasta 1881. Gracias a estos trabajos, en 1982 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ubica en la vertiente septentrional de los montes Aurés, Timgad es hoy uno de los yacimientos romanos más importantes del mundo y el mejor de trazado en cuadrícula, típico de los asentamientos militares.

3- Djémila significa “la hermosa”, en árabe y acoge los vestigios de la antigua Cuicul romana en Argelia. La colonia de Cuicul fue fundada sobre un terreno accidentado al norte del país a finales del siglo I d.C. (año 96). Se cree que fueron las legiones veteranas del emperador Nerva quienes erigieron la ciudad. Su nombre original, Cuicul, es de origen bereber y no fue latinizado. Bajo los Antoninos (96-192 d.C.), la ciudad ya contaba con foro, capitolio, templos, mercado y teatro. Posteriormente, se amplió hacia el sur con la edificación de las grandes termas durante el reinado de Cómodo. En tiempos de los Severos (192-235 d.C.), el asentamiento se convirtió en una ciudad próspera y comercial con la creación de nuevos barrios y calles alrededor de una amplia plaza. Aunque una crisis económica paralizó su desarrollo a mediados del siglo III d.C., Cuicul renació durante el Bajo Imperio.

4- Tipasa sus orígenes se remontan al siglo IV a.C. como un enclave estratégico en la ruta del norte de África hacia el estrecho de Gibraltar. Localizada a los pies del monte Chenoua, la ciudad pasó a ser un municipio tras la anexión de la Mauritania Cesariense al Imperio romano bajo el gobierno de Claudio, lo que inició un rápido crecimiento. En el siglo II, bajo el mandato de Adriano, se convirtió en colonia (Colonia Aelia Augusta Tipasensium) y se erigió una muralla con puertas monumentales. En su interior se construyeron importantes edificios públicos y privados, tales como el foro, el teatro, el anfiteatro, templos, viviendas y necrópolis. Tipasa alcanzó su máximo esplendor entre los siglos IV y V d.C. Sin embargo, a partir de la Antigüedad Tardía comenzó una lenta decadencia; con la llegada de los árabes fue definitivamente abandonada y el yacimiento cayó en el olvido, desplazándose el eje de poder hacia Cherchell.