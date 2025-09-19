Qué sucede con el día del estudiante en 2025: ¿es feriado el 22 de septiembre? Muchos se preguntan si habrá algún tipo de traslado o si se mantendrá la rutina habitual, lo que convierte a este tema en uno de los más comentados. Por







Toda la información acerca de los Feriados del mes

Cada septiembre, el Día del Estudiante despierta entusiasmo en miles de jóvenes de todo el país. Más allá de su coincidencia con la llegada de la primavera, la fecha suele generar consultas sobre posibles cambios en el calendario escolar y laboral de Feriados, especialmente cuando cae en fin de semana.

En 2025, la cercanía con el lunes 22 instaló dudas sobre cómo quedará organizada la jornada en las escuelas y universidades. La definición oficial es clave tanto para las familias como para las instituciones educativas, ya que impacta en la planificación de actividades.

Tradicionalmente, en esta fecha no se dictan clases en escuelas secundarias, universidades e institutos terciarios, dado que se trata de un asueto escolar de alcance nacional.

Sin embargo, al ser un feriado parcial y no trasladable, no se pasará al lunes siguiente. Por lo tanto, el lunes 22 de septiembre las actividades académicas se desarrollarán con normalidad en todo el país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre