Qué sucede con el día del estudiante en 2025: ¿es feriado el 22 de septiembre?

Cada septiembre, el Día del Estudiante despierta entusiasmo en miles de jóvenes de todo el país. Más allá de su coincidencia con la llegada de la primavera, la fecha suele generar consultas sobre posibles cambios en el calendario escolar y laboral de Feriados, especialmente cuando cae en fin de semana.
En 2025, la cercanía con el lunes 22 instaló dudas sobre cómo quedará organizada la jornada en las escuelas y universidades. La definición oficial es clave tanto para las familias como para las instituciones educativas, ya que impacta en la planificación de actividades.
Tradicionalmente, en esta fecha no se dictan clases en escuelas secundarias, universidades e institutos terciarios, dado que se trata de un asueto escolar de alcance nacional.
Sin embargo, al ser un feriado parcial y no trasladable, no se pasará al lunes siguiente. Por lo tanto, el lunes 22 de septiembre las actividades académicas se desarrollarán con normalidad en todo el país.