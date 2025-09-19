19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué sucede con el día del estudiante en 2025: ¿es feriado el 22 de septiembre?

Muchos se preguntan si habrá algún tipo de traslado o si se mantendrá la rutina habitual, lo que convierte a este tema en uno de los más comentados.

Por
Toda la información acerca de los Feriados del mes

Toda la información acerca de los Feriados del mes

Cada septiembre, el Día del Estudiante despierta entusiasmo en miles de jóvenes de todo el país. Más allá de su coincidencia con la llegada de la primavera, la fecha suele generar consultas sobre posibles cambios en el calendario escolar y laboral de Feriados, especialmente cuando cae en fin de semana.

Aunque la Ley 26.541 originalmente fija el 26 de septiembre como fecha oficial, el traslado busca facilitar la organización operativa del sector comercial.
Te puede interesar:

Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado por el Día del empleado de comercio

En 2025, la cercanía con el lunes 22 instaló dudas sobre cómo quedará organizada la jornada en las escuelas y universidades. La definición oficial es clave tanto para las familias como para las instituciones educativas, ya que impacta en la planificación de actividades.

¿Feriado? Qué pasa con el día del estudiante en septiembre 2025

feriado
Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Tradicionalmente, en esta fecha no se dictan clases en escuelas secundarias, universidades e institutos terciarios, dado que se trata de un asueto escolar de alcance nacional.

Sin embargo, al ser un feriado parcial y no trasladable, no se pasará al lunes siguiente. Por lo tanto, el lunes 22 de septiembre las actividades académicas se desarrollarán con normalidad en todo el país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé las nuevas fechas de Feridos en el mes que viene

Fin de semana largo confirmado: cuál fue el cambio en los feriados de octubre 2025 que todos celebran

Conocé lo que sucederá con los Feriados del año próximo

Atención: qué feriados de 2026 se pueden cambiar de día

Conocé los Feriados que viviremos en 2026 para planificar tus próximos viajes

Feriados 2026: cuántos fines de semana largos habrá el año que viene y cuáles tienen más días

Septiembre tiene varios Feriados pero no son a nivel nacional

Este día de septiembre puede afectar a muchos comercios pero no está confirmado si es feriado: qué puede pasar

Los Feriados de septiembre ¿Afectarán a todos los trabajdores?

Qué sucede con el Día del Empleado de Comercio en septiembre 2025: ¿es feriado?

Se informaron nuevos Feriados que habrá a fin de mes

A la espera: por qué podrían confirmar un nuevo feriado para el 24 de septiembre en 2025

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 35 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 43 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora