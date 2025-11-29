29 de noviembre de 2025 Inicio
¿Feriado el viernes 5 de diciembre? El fin de semana largo que nadie esperaba

La fecha señalada no pasa desapercibida, ya que cae estratégicamente antes del período fuerte de las fiestas de fin de año.

Por
Varios podrán tener otro fin de semana extendido gracias a un nuevo feriado.

  • Circula el rumor de que el viernes 5 de diciembre podría ser feriado o no laborable.
  • De confirmarse, se formaría un fin de semana largo de cuatro días junto al feriado del 8.
  • La versión fue difundida inicialmente por la agencia Noticias Argentinas.
  • No hay, por ahora, decretos ni anuncios oficiales que confirmen la medida.

La confirmación de nuevos Feriados siempre genera expectativa, especialmente cuando abre la puerta a un fin de semana largo. En diciembre, un mes marcado por balances, cierres y planes de descanso, cualquier modificación en el calendario laboral despierta un inmediato interés social.

La fecha coincide tradicionalmente con el armado del árbol navideño en los hogares argentinos.
En las últimas horas se conoció una definición oficial que impacta de lleno en la organización de trabajadores, familias y sectores productivos: Será feriado el próximo viernes 5 de diciembre. Comprender el motivo permite anticipar a quiénes alcanzará realmente el beneficio.

Por qué es feriado el viernes 5 de diciembre y quiénes tendrán fin de semana largo

feriado
Se extiende el fin de semana largo: habrá feriado el miércoles 5 de marzo en 2025.

En las últimas horas se instaló con fuerza la versión de que el viernes 5 de diciembre podría declararse feriado o día no laborable, lo que permitiría conformar un fin de semana largo de cuatro días seguidos.

De concretarse, esta jornada se enlazaría con el feriado del lunes 8 de diciembre, establecido por el Día de la Inmaculada Concepción de María, uno de los feriados nacionales inamovibles del calendario argentino.

El rumor comenzó a difundirse inicialmente a través de la agencia Noticias Argentinas (NA), que incluso mencionó la existencia de una medida ya firmada por el presidente Javier Milei. No obstante, hasta el momento no se publicó ningún decreto oficial ni hubo comunicación formal que confirme la implementación de ese día extra de descanso.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
