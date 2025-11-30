Se extiende el fin de semana: será feriado este lunes 1 de diciembre en 2025 Miles de trabajadores tendrán un nuevo día libre para aprovechar, gracias a esta fecha especial que suma un descanso extra en el calendario. Por + Seguir en







El Día de la Virgen, un día extra de descanso.

Un grupo de trabajadores bonaerenses tendrá un nuevo feriado el lunes 1 de diciembre, dando lugar a un fin de semana largo de tres días.

El primero que inaugura el último mes del 2025 para estos empleados. Enterate acá el mejor descanso para vos.

Con el verano a la vuelta de la esquina y a pocos días del Día de la Virgen, quienes acceden a este descanso extra podrán aprovechar para una mini escapada, disfrutando de un asueto que llega justo con la subida de las temperaturas.

Por qué será feriado el lunes 1 de diciembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo En este caso, no se trata de un feriado nacional, sino de un asueto local para algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde los vecinos podrán disfrutar de una jornada extra por el aniversario fundacional y las fiestas patronales correspondientes.

El lunes 1 de diciembre será feriado en estas localidades, generando un fin de semana largo de tres días:

General Viamonte

General Pinto

9 de Julio

Rojas El descanso alcanza al sector público, mientras que para los trabajadores del sector privado será una jornada no laborable opcional, sujeta al permiso de los empleadores.

Durante el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, se desarrollarán actividades para conmemorar la fundación de estos municipios, incluyendo eventos religiosos, culturales, artísticos y gastronómicos para toda la comunidad. feriado Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Jueves 1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 16 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

: Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. 25 de diciembre: Navidad. feriado