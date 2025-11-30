Se extiende el fin de semana: será feriado este lunes 1 de diciembre en 2025

Un grupo de trabajadores bonaerenses tendrá un nuevo feriado el lunes 1 de diciembre, dando lugar a un fin de semana largo de tres días.
Durante el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, se desarrollarán actividades para conmemorar la fundación de estos municipios, incluyendo eventos religiosos, culturales, artísticos y gastronómicos para toda la comunidad.
Un grupo de trabajadores bonaerenses tendrá un nuevo feriado el lunes 1 de diciembre, dando lugar a un fin de semana largo de tres días, el primero que inaugura el último mes del 2025 para estos empleados. Enterate acá el mejor descanso para vos.
Con el verano a la vuelta de la esquina y a pocos días del Día de la Virgen, quienes acceden a este descanso extra podrán aprovechar para una mini escapada, disfrutando de un asueto que llega justo con la subida de las temperaturas.
Por qué será feriado el lunes 1 de diciembre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo
En este caso, no se trata de un feriado nacional, sino de un asueto local para algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde los vecinos podrán disfrutar de una jornada extra por el aniversario fundacional y las fiestas patronales correspondientes.
El lunes 1 de diciembre será feriado en estas localidades, generando un fin de semana largo de tres días:
General Viamonte
General Pinto
9 de Julio
Rojas
El descanso alcanza al sector público, mientras que para los trabajadores del sector privado será una jornada no laborable opcional, sujeta al permiso de los empleadores.
Durante el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, se desarrollarán actividades para conmemorar la fundación de estos municipios, incluyendo eventos religiosos, culturales, artísticos y gastronómicos para toda la comunidad.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
Jueves 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 16 de febrero: Carnaval
Martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos
