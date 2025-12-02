Confirmado: será feriado este miércoles 3 de diciembre en 2025 Como sucede en estos casos, no todos los trabajadores ni regiones se verán alcanzados de la misma manera. Por + Seguir en







El mes de diciembre llega con muchos feriados extraordinarios.

Se confirmó oficialmente que el miércoles 3 de diciembre de 2025 será feriado, lo que introduce una pausa en la semana laboral habitual.

La medida genera impacto en distintos ámbitos, como el trabajo, la educación y los servicios, aunque su alcance varía según la jurisdicción y la actividad.

El anuncio despertó interés por tratarse de una fecha poco frecuente dentro del calendario de feriados tradicionales.

Autoridades recomiendan verificar cómo aplica el feriado en cada sector para organizar agendas, traslados y actividades con anticipación. El calendario oficial suma una novedad inesperada que impacta de lleno en la rutina laboral, educativa y administrativa. La medida vuelve a poner en foco la importancia de conocer el detalle de los feriados y días no laborables que rigen en cada jurisdicción.

La decisión responde a disposiciones específicas que, según el alcance territorial y el tipo de actividad, pueden modificar el funcionamiento de organismos públicos, bancos, escuelas y distintos sectores productivos. Ante el anuncio, crecen las consultas sobre a quiénes beneficia el descanso y qué actividades se suspenden.

Feriado del 3 de diciembre: qué se celebra y a quiénes alcanza feriado-5-jpg..jpg El próximo miércoles 3 de diciembre será feriado para los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de Ramallo (PBA). La fecha libre se debe a la conmemoración de su aniversario fundacional, motivo por el cual los servicios públicos no prestarán atención ese día.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.