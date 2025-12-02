2 de diciembre de 2025 Inicio
Confirmado: será feriado este miércoles 3 de diciembre en 2025

Como sucede en estos casos, no todos los trabajadores ni regiones se verán alcanzados de la misma manera.

El mes de diciembre llega con muchos feriados extraordinarios.

El mes de diciembre llega con muchos feriados extraordinarios.

  • Se confirmó oficialmente que el miércoles 3 de diciembre de 2025 será feriado, lo que introduce una pausa en la semana laboral habitual.

  • La medida genera impacto en distintos ámbitos, como el trabajo, la educación y los servicios, aunque su alcance varía según la jurisdicción y la actividad.

  • El anuncio despertó interés por tratarse de una fecha poco frecuente dentro del calendario de feriados tradicionales.

  • Autoridades recomiendan verificar cómo aplica el feriado en cada sector para organizar agendas, traslados y actividades con anticipación.

El calendario oficial suma una novedad inesperada que impacta de lleno en la rutina laboral, educativa y administrativa. La medida vuelve a poner en foco la importancia de conocer el detalle de los feriados y días no laborables que rigen en cada jurisdicción.

El martes 2 de diciembre de 2025 será feriado para miles de personas en distintas localidades del país
La decisión responde a disposiciones específicas que, según el alcance territorial y el tipo de actividad, pueden modificar el funcionamiento de organismos públicos, bancos, escuelas y distintos sectores productivos. Ante el anuncio, crecen las consultas sobre a quiénes beneficia el descanso y qué actividades se suspenden.

Feriado del 3 de diciembre: qué se celebra y a quiénes alcanza

El próximo miércoles 3 de diciembre será feriado para los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de Ramallo (PBA). La fecha libre se debe a la conmemoración de su aniversario fundacional, motivo por el cual los servicios públicos no prestarán atención ese día.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

