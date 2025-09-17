Fin de semana largo confirmado: cuál fue el cambio en los feriados de octubre 2025 que todos celebran

Octubre de 2025 llega con una novedad que entusiasma a millones de argentinos que ya piensan en cómo organizar sus días de descanso. El calendario oficial de feriados tuvo una modificación que genera un fin de semana largo muy esperado. La decisión fue confirmada recientemente y despertó celebraciones tanto entre quienes planean escapadas turísticas como entre quienes buscan descansar.
Con esta medida, el décimo mes del año no solo suma movimiento en el turismo interno, sino que también ofrece a trabajadores y estudiantes una oportunidad extra para cortar la rutina. La clave está en qué feriado se trasladó y cómo quedó el nuevo esquema de días no laborables.
Qué cambio se confirmó en el feriado de octubre 2025 y genera un fin de semana largo
-hombre feliz vacaciones feriados calendario
El próximo fin de semana largo se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre, en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, anteriormente llamado Día de la Raza.
Será el único feriado del mes y se prevé que incentive un gran movimiento turístico hacia los destinos más elegidos del país.