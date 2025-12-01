Confirman que será feriado el martes 2 de diciembre en 2025: a qué se debe y a quiénes alcanza La fecha no será un día no laborable para todo el país, pero sí permitirá un descanso extra a quienes viven o trabajan en ciertas localidades. Por + Seguir en







El martes 2 de diciembre de 2025 será feriado para miles de personas en distintas localidades del país

El martes 2 de diciembre de 2025 será feriado local en varias localidades bonaerenses por su aniversario fundacional: Villa Serrana La Gruta (Tornquist), Aparicio (Coronel Dorrego), Irene (Coronel Dorrego) y San Román (Coronel Dorrego).

No es un feriado nacional, sino un asueto municipal que otorgará un día no laborable solo a quienes vivan o trabajen en esas localidades.

El calendario 2025 incluye feriados inamovibles, como Año Nuevo, Carnaval, Día de la Memoria, Malvinas, Día del Trabajo, 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio, 8 de diciembre y Navidad.

El calendario 2025 incluye feriados inamovibles, como Año Nuevo, Carnaval, Día de la Memoria, Malvinas, Día del Trabajo, 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio, 8 de diciembre y Navidad.

También habrá feriados trasladables y con fines turísticos, que generarán fines de semana largos a lo largo del año, permitiendo planificar escapadas y actividades previas a las fiestas.

A medida que se acerca fin de año, se suma un nuevo día no laborable para algunos distritos del país: el martes 2 de diciembre. Este día libre permitirá a ciertos municipios disfrutar de una jornada libre adicional, ideal para quienes quieran aprovechar un descanso, hacer trámites pendientes o simplemente adelantar actividades antes de las fiestas.

Tal como ocurrió en años anteriores, algunas localidades celebrarán su aniversario fundacional, motivo por el cual decretan un feriado local que alcanza únicamente a residentes y trabajadores de la zona.

Por qué será feriado el martes 2 de diciembre en 2025 Al igual que ocurre cada año, algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires tendrán un asueto no laborable por su aniversario fundacional. En 2025, el martes 2 de diciembre será feriado local en cuatro localidades bonaerenses. Puntualmente, alcanzará a quienes trabajen o residan en:

Villa Serrana – La Gruta (Tornquist) – 2 de diciembre, aniversario fundacional.

Aparicio (Coronel Dorrego) – 2 de diciembre, aniversario fundacional.

Irene (Coronel Dorrego) – 2 de diciembre, aniversario fundacional.

San Román (Coronel Dorrego) – 2 de diciembre, aniversario fundacional. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 A continuación, un repaso del calendario oficial de feriados dividido por categorías:

Feriados inamovibles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.