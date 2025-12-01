1 de diciembre de 2025 Inicio
Confirman que será feriado el martes 2 de diciembre en 2025: a qué se debe y a quiénes alcanza

La fecha no será un día no laborable para todo el país, pero sí permitirá un descanso extra a quienes viven o trabajan en ciertas localidades.

El martes 2 de diciembre de 2025 será feriado para miles de personas en distintas localidades del país

  • El martes 2 de diciembre de 2025 será feriado local en varias localidades bonaerenses por su aniversario fundacional: Villa Serrana La Gruta (Tornquist), Aparicio (Coronel Dorrego), Irene (Coronel Dorrego) y San Román (Coronel Dorrego).
  • No es un feriado nacional, sino un asueto municipal que otorgará un día no laborable solo a quienes vivan o trabajen en esas localidades.
  • El calendario 2025 incluye feriados inamovibles, como Año Nuevo, Carnaval, Día de la Memoria, Malvinas, Día del Trabajo, 25 de Mayo, 20 de Junio, 9 de Julio, 8 de diciembre y Navidad.
  • También habrá feriados trasladables y con fines turísticos, que generarán fines de semana largos a lo largo del año, permitiendo planificar escapadas y actividades previas a las fiestas.

El martes 2 de diciembre de 2025 será feriado para miles de personas en distintas localidades del país. Enterate cuál es el motivo, a quiénes alcanza este día no laborable y cómo queda el calendario de feriados inamovibles, trasladables y turísticos confirmados para el próximo año.

El Día de la Virgen, un día extra de descanso.
Se extiende el fin de semana: será feriado este lunes 1 de diciembre en 2025

A medida que se acerca fin de año, se suma un nuevo día no laborable para algunos distritos del país: el martes 2 de diciembre. Este día libre permitirá a ciertos municipios disfrutar de una jornada libre adicional, ideal para quienes quieran aprovechar un descanso, hacer trámites pendientes o simplemente adelantar actividades antes de las fiestas.

Tal como ocurrió en años anteriores, algunas localidades celebrarán su aniversario fundacional, motivo por el cual decretan un feriado local que alcanza únicamente a residentes y trabajadores de la zona.

Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025.

Por qué será feriado el martes 2 de diciembre en 2025

Al igual que ocurre cada año, algunas localidades de la Provincia de Buenos Aires tendrán un asueto no laborable por su aniversario fundacional. En 2025, el martes 2 de diciembre será feriado local en cuatro localidades bonaerenses. Puntualmente, alcanzará a quienes trabajen o residan en:

  • Villa Serrana – La Gruta (Tornquist) – 2 de diciembre, aniversario fundacional.
  • Aparicio (Coronel Dorrego) – 2 de diciembre, aniversario fundacional.
  • Irene (Coronel Dorrego) – 2 de diciembre, aniversario fundacional.
  • San Román (Coronel Dorrego) – 2 de diciembre, aniversario fundacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

A continuación, un repaso del calendario oficial de feriados dividido por categorías:

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Darío Cvitanich le dedicó un posteo a Ivana Figueiras, pero horas más tarde la modelo anunció su separación

Ivana Figueiras confirmó su separación de Darío Cvitanich y cruzó con todo a Chechu Bonelli: "Que me llamen Tatiana..."

La muerte de Paul Walker se dio cuando se estaba filmando la séptima entrega de R&F

A 12 años de la muerte de Paul Walker, el emocionante recuerdo de Vin Diesel: "Te amaré por siempre"

El nuevo cambio de look de Joel Ojeda marcó una etapa pública distinta en su trayectoria mediática.

La impresionante transformación de Joel Ojeda tras 2 años de su participación en Gran Hermano

Killing Eve está basada en la saga de novelas Codename Villanelle de Luke Jennings.
Está en Netflix y es un thriller que mezca intriga, persecuciones y duelos psicológicos

El Chino Darín como El Ruso en  Netflix. 

De qué trata El Ruso, la nueva serie de Netflix de Chino Darín

Llegó a la gran N roja una gran comedia dramática, se trata de Simplemente Alicia, y ya captó la atención de miles de suscriptores.
¿Podrías llevar una doble vida así? De qué se trata Simplemente Alicia, la serie sorpresa de Netflix

